Özgün Cuma namazı saat kaçta? 26 Ağustos Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
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Cuma namazı saat kaçta? 26 Ağustos Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri il genelinde bu hafta cuma namazının saat kaçta kılınacağını gösterdi. İl il cuma saatleri Diyanet tarafından namaz vakitleri sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Peki, bugün cuma saati kaçta, 19 Ağustos 2022 cuma vakti ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı saatleri 26 Ağustos 2022 il il: Bugün Cuma namazı saat kaçta okunacak? Cuma vakti ne zaman?
Cuma namazı

Cuma namazı saati vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile duyuruldu. Bir Cuma gününe daha kavuşmanın sevinci içinde olan Müslümanlar, camilere akın edecek Cuma namazını cemaatle birlikte eda edecek. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi 26 Ağustos 2022 tarihi için belli oldu!

  • İSTANBUL: 13.11
  • ANKARA: 12.56
  • İZMİR: 13.18
  • BURSA: 13.11

Cuma Suresi okunuşu ve anlamı: Cuma Suresi oku, dinle, ezberle
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Cuma Suresi okunuşu ve anlamı: Cuma Suresi oku, dinle, ezberle

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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