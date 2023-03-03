Dallas Mavericks 133-126 Philadelphia 76ers
NBA’DE Dallas Mavericks, sahasında Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers’ı 133-126’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Dallas galibiyet sayısını 33’e yükseltirken, Philadelphia toplamda 22. mağlubiyetini yaşadı.
DALLAS MAVERİCKS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards: 119 - Toronto Raptors: 108
Dallas Mavericks: 133 - Philadelphia 76ers: 126
San Antonio Spurs: 110 - Indiana Pacers: 99
Golden State Warriors: 115 - Los Angeles Clippers: 91