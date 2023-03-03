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Irving-Doncic ikilisi 82 sayı attı, Dallas kazandı

NBA’de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks, sahasında Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers’ı 133-126’lık skorla mağlup etti. Dallas’ta Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisi toplamda 82 sayı kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte 39 dakika parkede kalan Luka Doncic 42 sayı, 12 asist ve 4 ribaundla double-double yaparken, 42 dakika süre alan Kyrie Irving 40 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla oynadı. Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 35, Tyrese Maxey’in 29, James Harden’ın da 27 sayısı yeterli olmadı. Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:10 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dallas Mavericks 133-126 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 133-126 Philadelphia 76ers

NBA’DE Dallas Mavericks, sahasında Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers’ı 133-126’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Dallas galibiyet sayısını 33’e yükseltirken, Philadelphia toplamda 22. mağlubiyetini yaşadı.

DALLAS MAVERİCKS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards: 119 - Toronto Raptors: 108

Dallas Mavericks: 133 - Philadelphia 76ers: 126

San Antonio Spurs: 110 - Indiana Pacers: 99

Golden State Warriors: 115 - Los Angeles Clippers: 91



#Dallas Mavericks
#Philadelphia 76ers
#NBA
#Kyrie Irving
#Joel Embiid
1 saat önce
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Irving-Doncic ikilisi 82 sayı attı, Dallas kazandı
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