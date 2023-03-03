NBA’de normal sezon 4 maç ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers’ı 115-91’lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Warriors’ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Klay Thompson 19 sayı, 11 asistle double-double yaparken, Jonathan Kuminga da 19 sayı, 7 asistle katkı verdi. Golden State Warriors - Los Angeles Clippers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.