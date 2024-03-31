Denizli seçim sonuçları 2024

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde Türkiye genelindeki vatandaşlar, oy kullanma süreci için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Denizli ilinde ve ilçelerinde oy kullanacak olan milyonlarca seçmen, seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra başlayacak olan oy sayımı süreci, seçim sonuçlarının netleşmesine büyük katkı sağlayacak. Sandıkların kapanmasının ardından açılan sandık sayılarına göre güncellenen seçim sonuçları, Yeni Şafak'ın Seçim Sonuçları ekranında canlı olarak yayınlanacak. Bu süreçte seçmenler, il ve ilçelerdeki seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilecekler.

2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını yenisafak.com seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an yenisafak.com seçim ekranından ulaşabileceksiniz.

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler





Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

Seçim Günü Yasakları





Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

31 MART YEREL SEÇİM OY VERME SÜRECİ

Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?





YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri:





Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.





Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

31 Mart Seçimlerinde Kaç Oy Kullanılacak?





Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.





Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.





Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.





Oy Nasıl Kullanılır?





- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.





- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.





- Cep telefonuyla kabine girmeyin.





- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.





- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.





- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.





Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler





- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.





- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.





- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.





- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.







