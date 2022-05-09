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Denizli’de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Denizli Büyükşehir Belediyesi, içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar sebebi ile 10,11 ve 12 Mayıs tarihleri arasında bazı mahallelerde su kesintisine gidileceğini açıkladı. Denizli'de su hangi saat dilimlerinde kesilecek? İşte, Deniz'de su kesintisine dair detaylar.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Denizli’de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Denizli'de sular ne zaman gelecek?

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde bir takım çalışmalar gerçekleştireceğini, bu nedenle belli günler su kesintisi meydana geleceğini açıkladı. İşte, haberin detayları.

DENİZLİ'DE NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE SU KESİNTİSİ GERÇEKLEŞECEK?

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecektir.

DENİZLİ'DE SU KESİTİSİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ YERLER

Su kesintisinin meydana geleceği yerler; 10 Mayıs 2022 Salı günü Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Fatih Mahallelerinde, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Akhan Mahallesi’nde; 12 Mayıs 2022 Perşembe günü ise Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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