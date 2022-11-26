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Denizlispor 0-0 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Ligin son sırasında yer alan Altaş Denizlispor evinde Bodrumspor’u konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Zorlu rakibi karşısında evinde 1 puan çıkarabilen Denizlispor puanını 6’ya çıkararak ligde 3. beraberliğini almış oldu. Bodrumspor ise 22 puanla 6. sırada yer alırken 2 haftadır galibiyete hasret kaldı. Denizlispor - Bodrumspor maç özeti ve Spor Toto 1. Lig puan durumu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor 0-0 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Denizlispor - Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Denizlispor evinde Bodrumspor’u ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

DENİZLİSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Denizlispor - Bodrumspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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