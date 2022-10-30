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Denizlispor çöktü: Başkandan istifa sinyali

1. Lig'de deplasmanda Göztepe'ye de 5-0 mağlup olan son sıradaki Altaş Denizlispor, 11 maçta yalnız 2 puanla Türkiye'deki tüm profesyonel liglerin en kötü performansını sergileyen ekip olurken, Başkan Mehmet Uz da yol ayrımına geldi.

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Haber Merkezi DHA
Denizlisporda başkan Mehmet Uz istifa mı edecek?
Denizlisporlu futbolcular Göztepe maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Transfer yasağı nedeniyle mevcut kadrosunu takviye edemeden başladığı sezonda üst üste 5, 11 maçta ise 9 mağlubiyet alan, yalnız 6 gol atarak kalesinde 21 gol gören Denizlispor'da Mehmet Uz istifa sinyali verdi.

Son 1.5 sezondur başkanlık yaptığı kulüpte taraftarların bu sezon sık sık istifaya davet ettiği Uz, kararını yarın basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu.

Mehmet Uz
Mehmet Uz

"Devam edip etmeyeceğimle ilgili kararımı açıklayacağım"


Mesut Bakkal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör de belirlemeyen Denizlispor'da Uz, yazılı açıklama yapıp, "Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun geride kalan 11 haftalık bölümünü hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde geride bıraktık. Tüm olumsuzluklara rağmen büyük fedakarlıklarla bugüne kadar yolumuzda ilerlemeye çalıştık. 11 haftalık periyotta sadece 2 puanda ve son sırada kalmamızın yanı sıra, yapılan ağır eleştiriler beni bir karar almaya yöneltmiştir. 31 Ekim Pazartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısı ile hem kulübümüzün son durumunu hem de yola devam edip etmeyeceğimle ilgili kararımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Göztepe - Denizlispor: 5-0
SPOR
ÖZET | Göztepe - Denizlispor: 5-0


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