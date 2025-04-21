2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. 2025 DGS başvuruları 2 Haziran’da sona erecek. Peki DGS ne zaman? Sınav saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.
DGS, yani Dikey Geçiş Sınavı, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli bir testtir. 2025-DGS başvurularında takvim işliyor. Önlisans mezunu adaylar söz konusu sınavın başvuru takvimini öğrenmek istiyor. DGS başvuruları başladı. Peki DGS başvurusu ne zamana kadar yapılacak, sınav tarihi ne zaman? İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı başvurularında son bilgiler...
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 DGS başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
2025 DGS SINAV TARİHİ
Sınav, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve toplam 135 dakika sürecek. Sınavda, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak.