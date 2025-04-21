DGS, yani Dikey Geçiş Sınavı, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli bir testtir. 2025-DGS başvurularında takvim işliyor. Önlisans mezunu adaylar söz konusu sınavın başvuru takvimini öğrenmek istiyor. DGS başvuruları başladı. Peki DGS başvurusu ne zamana kadar yapılacak, sınav tarihi ne zaman? İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı başvurularında son bilgiler...