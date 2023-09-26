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DGS ek tercih tarihi 2023 ve tercih süreci detayları

DGS ek tercih, 2023-DGS'de ilk yerleştirmelerde yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsattır. Bu dönemde, ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için adaylar yeniden tercih yapabileceklerdir. ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte ek tercih süreci de başlamış olmakta. Peki ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman?

16:01 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercih işlemleri için gözler ÖSYM'de. 2023 DGS'nin ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS yerleştirmeleri yapıldı. DGS ilk yerleştirmelerin ardından ek tercihler için de tarihler bekleniyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

DGS ek tercih dönemi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.

Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DGS ek tercihlerde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Ek tercihlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  1. Ek tercihler, sadece ilk yerleştirmelerde yerleşemeyen adaylar için geçerlidir.
  2. Ek tercihlerde, adaylar sadece boş kalan kontenjanlar için tercih yapabileceklerdir.
  3. Ek tercihlerde, ilk yerleştirmelerde yapılan tercihler dikkate alınmayacaktır.
  4. Ek tercihlerde yapılan tercihler, en son tercih edilenden başlanarak değerlendirilecektir.
  5. Ek tercihlerde başarılı olmak için, adayların tercihlerini dikkatli bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Adaylar, tercihlerini yaparken kendi puanlarına ve tercih edecekleri programın taban puanına dikkat etmelidirler.

DGS nedir?

DGS, "Dikey Geçiş Sınavı"nın kısaltılmışıdır. Türkiye'de, önlisans düzeyindeki eğitimin devam ettiği, lisans düzeyine dikey geçiş yapabilmek için girilen bir sınavdır. Bu sınavı kazanan, tercih ettikleri lisans programlarına geçiş yapma hakkı kazanır.

DGS sınavı genellikle her yıl bir kez sonuçlanmakta ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilmektedir. Sınavın kayıtlı olduğu ve diğer önemli bilgiler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve diğer iletişim bağlantıları üzerinden duyurulur.

DGS, listeleri farklı üniversitelerin lisans programlarında dikey geçiş yapma yetkisini tanır ve böylece önlisans eğitimi almış olanların lisans düzeyinde eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olur. Sınav, başvuru süreci, sınav ücretleri ve diğer ayrıntılar için güncel bilgiler ÖSYM'nin resmi web sitelerini takip etmeniz önerilir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.



#dgs
#dgs ek tercihleri
#ösym
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