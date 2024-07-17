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Dikey Geçiş Sınavı sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi

DGS binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 30 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayıp 135 dakika süren sınavdaki muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler DGS sonuç tarihini sorguluyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Sınav bitti, gözler sonuçlara çevrildi.. 2024 DGS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu

14:38 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:38 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
DGS sınav sonuçları
DGS sınav sonuçları

81 ilde saat 10.15'te başlayan DGS sınavına binlerce öğrenci girdi. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi merak kazandı. DGS 2024 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. 2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.



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