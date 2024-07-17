81 ilde saat 10.15'te başlayan DGS sınavına binlerce öğrenci girdi. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi merak kazandı. DGS 2024 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. 2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.