2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak, ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı, lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimiyle birlikte DGS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, 2024 DGS kaçta başlayacak? DGS saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte detaylar.