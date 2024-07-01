Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından 30 Haziran günü gerçekleşti. Adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.
ÖSYM açıkladı: 2024 DGS soru ve cevapları yayınlandı!
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
DGS sonuçları için ÖSYM'den kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz sene 16 Temmuz tarihinde uygulanan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış ve tercih işlemleri 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Bu sene de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün içinde başlaması bekleniyor.