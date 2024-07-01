81 ilde saat 10.15'te başlayan DGS sınavına binlerce öğrenci girdi. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi merak kazandı. DGS 2024 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.