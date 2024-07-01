2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans eğitimine dönüştürmek isteyen on binlerce öğrenci, DGS'ye katılım gösteriyor. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarına yöneldiler. Sınavın ardından puan hesaplama sürecine girecek olan lisans adayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS soruları ve cevapları için araştırmalarına başlayacak. DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı.