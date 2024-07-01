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Dikey Geçiş Sınavı sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi

DGS binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 30 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayıp 135 dakika süren sınavdaki muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler DGS sonuç tarihini sorguluyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Sınav bitti, gözler sonuçlara çevrildi.. 2024 DGS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu

10:29 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
DGS sınav sonuçları
DGS sınav sonuçları

81 ilde saat 10.15'te başlayan DGS sınavına binlerce öğrenci girdi. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi merak kazandı. DGS 2024 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.



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