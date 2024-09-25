ÖSYM sınavları başvuru ve sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM ais ekranına şifre ile giriş yapılmaktadır. ÖSYM ais şifresi unutulunca ne yapılması gerektiği adaylar tarafından merak edilen bir konu. Bu anlamda "ÖSYM şifremi unuttum, ÖSYM şifresi nasıl güncellenir, yeni ÖSYM ais şifresi nasıl alırım" gibi sorular araştırılır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar için ÖSYM ais şifre alma, yenileme işlemlerini derledik. İşte ÖSYM şifre alma- güncelleme, sıfırlama- yenileme hakkında detaylar...