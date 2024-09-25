2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı ve artık tercihlerde son saatler. 18 Eylül tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 24 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Tercih işlemini tamamlayan adaylar ise 2024 DGS tercih (üniversite yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? öğrenmek istiyor. İşte son güncel bilgiler haberimizde...
DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılan DGS tercih yerleştirme işlemleri 24 Eylül gecesi sona erdi. Tercihlerini tamamlayan lisans adayları, DGS tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, DGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci devam ediyor.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.
Tercih sonuçlarının da başvuruların ardından yapılacak değerlendirmelerin sonrasında açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.