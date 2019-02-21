Eğitimde kaliteli hizmet sunma ve farklılık oluşturma amacıyla İstanbul'da eğitim hayatımıza başladığımız 1999 yılından bu yana öğrenci, öğretmen ve idari kadro arasındaki sürekli iletişim sayesinde İngilizce kursları arasında saygın bir yer edinmeyi başardık. Alanında Uzman Türk ve Yabancı öğretmenlerle, sizi anlayabilen ve sizi doğru şekilde yönlendiren dürüst bir kurum olmayı ana felsefemiz olarak benimsedik. Eğitim hayatımıza başladığımız günden bu yana eğitim sunduğumuz binlerce bireysel ve kurumsal öğrencimiz en güvenilir tanıtım kaynağımızı oluşturmaktadır.

DIALOGUE İngilizce Kursları

Tüm yabancı dil eğitimlerimiz Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Sistemlerine (CEFR) uygun olarak yürütülmektedir.

Yetişkinlere yönelik İngilizce Kursu eğitimlerimizde toplam 6 seviye bulunmaktadır. Dersler Türk ve yabancı öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak verilmekte, Türk öğretmen ağırlıklı başlayan derslerdeki yabancı öğretmen oranı her seviyede artmakta ve ilerleyen seviyeler tamamen yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir.