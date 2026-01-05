Dünyanın askerini eğittik

Türkiye dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ve istikrarına da katkı sunuyor. Bugüne kadar 39 ülkeden yüzlerce subay ve astsubay adayına Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim verildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden seçilmiş TSK personeli tarafından eğitilen bu askerler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile ilişkilerde stratejik bir köprü oluyor.
Türkiye, son yıllarda savunma sanayii ve askeri eğitim alanındaki birikimini uluslararası düzeyde paylaşan ülkeler arasında öne çıkıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yürütülen programlarla, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Körfez ülkelerine kadar birçok ülkeden subay, astsubay ve askeri öğrenciler Türkiye’de eğitim alıyor. MSÜ’nün koordinasyonunda gerçekleşen programlar, ilgili ülke ordularındaki personelin hem akademik hem de operasyonel seviyede yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Eğitimler harp okulları, sınıf okulları ve uygulamalı birlik eğitimleriyle geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.
KARMA EĞİTİM MODELİ
Yabancı askeri öğrenciler, TSK’nın kendi personeline uyguladığı disiplin, müfredat ve eğitim yöntemlerinin büyük bölümüne dahil ediliyor. Eğitimler Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından seçilmiş subay ve astsubay kadroları tarafından veriliyor.
Program kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:
TECRÜBE AKTARIMI
MSÜ yetkililerine göre programlar yalnızca askeri bilgi aktarımıyla sınırlı değil, ülkeler arasında diplomatik ve savunma alanlı bağları da güçlendiriyor. Türkiye’nin özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve çok boyutlu harekât kabiliyeti konusunda edindiği pratik tecrübe, yabancı askeri öğrencilerin en çok ilgi duyduğu başlıklar arasında bulunuyor. Eğitim alan yabancı subaylar, program sonunda kendi ülkelerinin ordularında önemli görevlere gelirken, Türkiye’de öğrendikleri yöntemlerin, birliklerine ve savunma planlamalarına katkı sağladığını belirtiyor. Türkiye’nin artan diplomatik ilişkileri ve savunma alanındaki yükselen konumu, MSÜ’nün uluslararası bir eğitim merkezi olarak daha fazla tercih edilmesine yol açıyor. Üniversite, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce askeri öğrenciyi kabul ediyor. Programların zamanla daha da genişletilmesi, yeni iş birlikleri ve ortak tatbikatların artırılması hedefleniyor.
3 bin 16 yabancı öğrenci eğitim aldı
Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, yabancı askeri öğrencilerin belirli süre Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkelerine döndükleri bilgisini verdi. Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim gördü.
En çok Boşnaklar geliyor
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’ye subay yetiştirmek üzere kurulan MSÜ’nün dost ve kardeş ülkelerden de öğrenci kabul ettiğini kaydetti. Afyoncu, “MSÜ’de en fazla eğitim gören öğrencilerin başında Boşnaklar geliyor. Azerbaycan, Somali, Libya, Bosna Hersek, bunlar ilk 5’te olan ülkeler” bilgisini verdi. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a ilk geldiği zamanlarda Boşnakların Osmanlı yönetimine onlarca vezir, veziriazam ve birçok devlet görevlisi çıkardığını, devletin en güvendiği topluluklar arasında yer aldığını vurgulayan Afyoncu şöyle konuştu: “Biz Bosna Hersek’ten gelen hiçbir isteği geri çevirmiyoruz. Çünkü buraların huzur içinde olması, Türkiye’nin de huzur içinde olmasını gerektiriyor. Askerliğe gönül verip kendi vatanı, ülkesi Bosna Hersek’in güvenliği için çalışmak isteyen gençleri MSÜ’ye bekliyoruz.”