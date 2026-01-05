Dünyanın askerini eğittik

Türkiye, son yıllarda savunma sanayii ve askeri eğitim alanındaki birikimini uluslararası düzeyde paylaşan ülkeler arasında öne çıkıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yürütülen programlarla, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Körfez ülkelerine kadar birçok ülkeden subay, astsubay ve askeri öğrenciler Türkiye’de eğitim alıyor. MSÜ’nün koordinasyonunda gerçekleşen programlar, ilgili ülke ordularındaki personelin hem akademik hem de operasyonel seviyede yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Eğitimler harp okulları, sınıf okulları ve uygulamalı birlik eğitimleriyle geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.

KARMA EĞİTİM MODELİ

Yabancı askeri öğrenciler, TSK’nın kendi personeline uyguladığı disiplin, müfredat ve eğitim yöntemlerinin büyük bölümüne dahil ediliyor. Eğitimler Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından seçilmiş subay ve astsubay kadroları tarafından veriliyor.

Program kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

* TEMEL ASKERLİK VE DİSİPLİN EĞİTİMİ: TSK’nın kurumsal yapısı, askeri disiplin, temel talim ve düzen eğitimleri.

* TAKTİK VE HAREKAT DERSLERİ: Hedef tespiti, planlama süreçleri, birliğin muharebe düzeni, arazi okuma ve sevk-idare teknikleri.

* SİLAH VE ATIŞ EĞİTİMLERİ: Hafif silahlardan makineli tüfeklere, keskin nişancı eğitimlerinden gece görüş sistemleri kullanımına kadar geniş uygulamalar.

* SAHA UYGULAMALARI: Arazi intikali, birlik hareketi, siper hazırlığı, keşif faaliyetleri ve ortak tatbikatlar.

* DENİZ VE HAVA BRANŞ EĞİTİMLERİ: Deniz yetenek eğitimleri, seyir ve harita okuma, platformların tanıtımı, uçuş prensipleri ve simülatör uygulamaları.

* KRİZ VE GÜVENLİK YÖNETİMİ: Sınır güvenliği, terörle mücadele tecrübesi, hibrit tehdit analizi, şehir içi operasyonun prensipleri.

TECRÜBE AKTARIMI

MSÜ yetkililerine göre programlar yalnızca askeri bilgi aktarımıyla sınırlı değil, ülkeler arasında diplomatik ve savunma alanlı bağları da güçlendiriyor. Türkiye’nin özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve çok boyutlu harekât kabiliyeti konusunda edindiği pratik tecrübe, yabancı askeri öğrencilerin en çok ilgi duyduğu başlıklar arasında bulunuyor. Eğitim alan yabancı subaylar, program sonunda kendi ülkelerinin ordularında önemli görevlere gelirken, Türkiye’de öğrendikleri yöntemlerin, birliklerine ve savunma planlamalarına katkı sağladığını belirtiyor. Türkiye’nin artan diplomatik ilişkileri ve savunma alanındaki yükselen konumu, MSÜ’nün uluslararası bir eğitim merkezi olarak daha fazla tercih edilmesine yol açıyor. Üniversite, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce askeri öğrenciyi kabul ediyor. Programların zamanla daha da genişletilmesi, yeni iş birlikleri ve ortak tatbikatların artırılması hedefleniyor.

3 bin 16 yabancı öğrenci eğitim aldı

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, yabancı askeri öğrencilerin belirli süre Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkelerine döndükleri bilgisini verdi. Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim gördü.

En çok Boşnaklar geliyor