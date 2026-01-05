Krizlerin değil çözümlerin merkezinde bir ülke

Hakan Fidan





Uluslararası sistemde belirsizliklerin sürdüğü, krizlerin ve çatışmaların tırmandığı zorlu bir süreçteyiz. Güç mücadelesi artık klasik cephelerin ötesine taşmakta; küresel rekabet uzay teknolojileri, yapay zekâ, siber güvenlik ve kritik minerallerin kontrolü gibi eksenlerde yeniden şekillenmektedir.

Bu zorlu tablo karşısında, Türkiye uluslararası meselelerde sorumluluk üstlenen, inisiyatif geliştirebilen ve diplomatik kapasitesini etkin biçimde ortaya koyan bir küresel aktör olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye eksenli, bağımsız ve milli dış politikamızı 360 derece perspektifiyle kararlılıkla sürdürdük.

2025 yılını geride bırakırken, bölgesel güvenlik ve refah üreten, uluslararası sisteme özgün kültürel ve siyasi katkısını sunan saygın ve müessir bir Türkiye söz konusudur.

Bu özgüvenle, Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde barışın dili olduk; ara bulucu ve kolaylaştırıcı rolümüzle bölgesel ve küresel düzeyde katkı sağladık. Krizlerin çözümünde diyaloğu önceleyen, barışı savunan ve insanî sorumlulukları merkeze alan diplomasi anlayışımızı, adalete ve istikrara en çok ihtiyaç duyulan kırılma noktalarında bilfiil seferber ettik. Gazze, 2025’te dış politikamızın temel önceliklerinden biri oldu. Gazze’de İsrail’in işlediği soykırım karşısında, küresel vicdanın sesi olduk. Türkiye olarak yürüttüğümüz yoğun diplomatik temaslar, uluslararası toplumun Gazze konusunda ortak bir siyasi tutum geliştirmesinde önemli bir etken oldu. 7 Ekim sonrasında, İsrail’e koşulsuz destek veren ülkelerin dahi bu hukuksuzluğun yanında duramadığı bir noktaya gelinmiştir. Bugün, Filistin Devleti’nin tanınması yönünde oluşan ivme, uluslararası düzeyde tesis ettiğimiz eş güdüm ve kararlılığın sonucudur.

Komşumuz Suriye 2025 yılına yeni bir ruh ve umutla başlarken, ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin sağlanmasını temel öncelik olarak gördük. Bu yolda, Suriye Hükümeti’ne gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin de sağlanması amacıyla altyapı, hizmet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve refah üreten bir Suriye’nin inşasında rol üstlenmeye devam edeceğiz.