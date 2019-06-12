Diş Temizliği Sonrası Diş Minesi Zayıflar mı?

Diş minesi dişleri dış etkenlere karşı koruyan dış tabakadır. Aşınması durumunda ise alttaki tabaka yani dentin tabakası görünmeye başlar ve dişlerde hassasiyet gibi pek çok sorun ortaya çıkabilir. Diş erozyonu olarak da adlandırılan bu durum yaşandığında dişlerde de aşınma süreci başlar. Ön dişlerin kenarlarında bir şeffaflaşma görebilirsiniz.

Peki, diş minesi neden aşınır?

-Çok fazla şeker tüketimi aşınmanın en yaygın nedenidir. Çünkü ağızdaki bakterilerin artmasına neden olur ve bu bakteriler de diş minesini aşındıran asitler üretir. Özellikle dişlerini düzenli fırçalamayanlar için diş aşınması daha hızlı bir şekilde meydana gelebilir.

-Çok ekşi yiyecekler de benzer bir tablonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü ekşi yiyecekler de diş minesine zarar veren asit üretimine neden olur.

-İçerisinde çok asit olan ilaçların kullanımı diş minesine zarar veren unsurlar arasında yer alıyor.

-Dişleri gıcırdatmak günümüzde çok sayıda kişinin yaşadığı problemler arasında yer alıyor ve diş minesinde aşınmaya ciddi düzeyde sebebiyet veriyor.

-Reflü hastalığı da maalesef asit üretimi nedeniyle diş minesi erozyonunun nedenleri arasında bulunuyor.

-Bulimia adı verilen ve yemekten sonra kişinin kilo alma korkusuyla kusması hastalığı da diş minesini aşındırıyor.

Diş Minesi Aşınmasının Belirtileri Neler?

-Diş üzerinde yumuşak ve parlak bir doku oluşması

-Dişlerin daha kırılgan bir yapıya sahip olması

-Dişlerde sararma olması

-Sıcak, soğuk ya da tatlı tüketiminde acıya varacak derecede sızlama olması

-Dişlerin üzerinde göçükler oluşmaya başlaması

Diş Minesi Nasıl Korunur?

Diş minesinin korumak ve aynı zamanda dişlerinizi diğer hastalıklara karşı da korumak için diş temizliğine dikkat etmelisiniz. Her öğünden sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Dişlerinizi fırçalayamadığınız durumlarda en azından suyla birkaç defa çalkalayın.

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