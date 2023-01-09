Dolar yeni haftaya sert giriş yaparak kapanışın üstünde yüksek fiyattan yeni güne işlem görmeye başladı. Grafikte yatay seyir izlediği görülen dolarda hareketlilik yaşanan dalgalanmanın etkisini artıyor ivmenin nereye doğru yöneleceği merak konusu olmakta.
Dolar ne kadar?
Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk haftasını 18,71'den tamamlamıştı.
Euro bugün kaç TL?
Euro, 20 lira seviyesini aşarak yeni bir rekorun eşiğine geldi. Euro/TL ise 20,07'den fiyatlanıyor. Euro/TL'nin önceki kapanışı 19,87 seviyesindeydi.