Özgün Dolar/TL, 18,77den işlem görüyor
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Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentisi ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Altının ons fiyatı ise 1.879,5 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor. Peki Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ocak 2023

Euro/TL seviyeside son durum.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün ne kadar? 9 Ocak 2023 dolar kuru anlık kaç TL?
Dolar ne kadar?

Dolar yeni haftaya sert giriş yaparak kapanışın üstünde yüksek fiyattan yeni güne işlem görmeye başladı. Grafikte yatay seyir izlediği görülen dolarda hareketlilik yaşanan dalgalanmanın etkisini artıyor ivmenin nereye doğru yöneleceği merak konusu olmakta.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, 18,77'den işlem görüyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk haftasını 18,71'den tamamlamıştı.

Euro bugün kaç TL?

Euro, 20 lira seviyesini aşarak yeni bir rekorun eşiğine geldi. Euro/TL ise 20,07'den fiyatlanıyor. Euro/TL'nin önceki kapanışı 19,87 seviyesindeydi.

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