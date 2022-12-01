Dolar Son Durum

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında baskılandığını bildirdi.

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Fed'in Bej Kitap raporunda da enflasyonda ılımlı seyir beklentilerine karşın resesyon kaygılarına yer verildiğini anımsatan analistler, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlıkları öne çıkardığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını ifade ederek, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

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Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 106,5 seviyesinin direnç olarak izleneceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de imalat sanayi PMI kasımda 45,7'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı.