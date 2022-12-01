Altında Son Durum Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.060 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1.066 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Peki altın yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar.

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