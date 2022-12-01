Özgün Altında Son Durum
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Altında Son Durum

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.060 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1.066 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Peki altın yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları: 1 aralık 2022 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.066 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Analistler, Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlama sinyalinin doları diğer para birimleri ve emtia karşısında baskıladığını belirterek, buna paralel altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getiren analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1 Aralık 2022 Saat 10:40 itibari ile çeyrek altın 1.750 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da7.090 liradan satılıyor.

Dolar Son Durum
ÖZGÜN
Dolar Son Durum

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