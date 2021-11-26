Özgün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye hangi takımla eşleşti?
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye hangi takımla eşleşti?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. Dünya Kupası Avrupa Kupası Elemeleri için kura çekimi yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi netleşti. Peki, Türkiye'nin rakibi kim? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turunda kiminle eşleşti? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye hangi takımla eşleşti?
dünya kupası

A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız Play-Off turunda kiminle oynayacak?

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM?

A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız Play-Off turunda Portekiz ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak. Milli Takımımız, Play-Off yarı finalinde Portekiz'i elemesi halinde Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Milliler, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF EŞLEŞMELER

A Yolu:

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B Yolu:

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C Yolu:

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.