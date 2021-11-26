Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye hangi takımla eşleşti?

Hayat

MAĞRİB ve sinemamız

Afrika’nın renkli, gizemli ve önemli ülkelerinden olan Fas’ta Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği Türk Filmleri Haftasını yerinde takip ettik. Türkiye ilgisi, sinemamızın duygusu, ülkenin potansiyeli ile tarihi ve doğal dokusuna dair söyleyeceklerimiz var.