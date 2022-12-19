Dünya kupası madalyası gerçek altından mı?

Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlendi. Karşılaşmalar ardından bir takım ise Dünya Kupası'nın sahibi oluyor. Kupa 1930 yılından bu yana yapılıyor. Futbolseverler ise Dünya Kupası ve madalyaları gerçek altın mı? sorularına yanıt arıyor.

DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI?

Dünya Kupası, 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyunda ve 18 ayar altındır. Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunuyor.

Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka yer alıyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimleri işleniyor.

DÜNYA KUPASI MADALYASI ALTIN MI?

Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'li futbolcular madalyalarını aldı. Dünya Kupası'nda şampiyon takıma altın, ikinci takıma gümüş ve üçüncü takıma bronz madalya veriliyor.

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Dünya Kupası'nda şampiyon takımın aldığı madalyanın altın karışımından olduğu biliniyor. Ancak içindeki altın oranına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

FIFA DÜNYA KUPASI GERİ VERİLİYOR MU?

Kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tamamen verilmiyor. Dünya Kupası, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, ardından o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

Dünya Kupası, ilk olarak kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyordu. 1974'e yenisi yapıldı. İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga tarafından tasarlandığı biliniyor.

Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen iki insan figürü, en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor.

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