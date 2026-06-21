1033 delege 1 milyon Müslümanı temsil etti: Ahmed Hasanov Bulgaristan'ın yeni başmüftüsü seçildi

1 milyon Müslümanı temsil eden 1033 delege katıldı

1 milyon Müslümanı temsil eden 1033 delege katıldı

Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) gerçekleştirilen konferansta yapılan oylama sonucunda Ahmed Hasanov, ülkenin yeni başmüftüsü oldu.

Hasanov, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ı temsil eden 1033 delegenin katıldığı konferansta, binin üzerinde oy alarak başmüftü seçildi.

"Gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz"

"Gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz"

Konferansta, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası'nda yer alacak 25 üyenin isimleri de belirlendi. Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı olarak önceki Başmüftü Mustafa Aliş Haci seçildi.

Başmüftü Hasanov, basına yaptığı açıklamada "Sağduyuyla hareket edeceğiz ve isabetli kararlar alacağız. Yeni ekibimizle birlikte gençlerle çalışacak, gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz. Müslümanların yararına olacak şekilde çalışacağız." dedi.