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1033 delege 1 milyon Müslümanı temsil etti: Ahmed Hasanov Bulgaristan'ın yeni başmüftüsü seçildi

1033 delege 1 milyon Müslümanı temsil etti: Ahmed Hasanov Bulgaristan'ın yeni başmüftüsü seçildi

18:2721/06/2026, Pazar
AA
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Ahmed Hasanov
Ahmed Hasanov

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Milli Müslüman Konferansı'nda yapılan oylama sonucunda Ahmed Hasanov, ülkenin yeni başmüftüsü oldu. Hasanov, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ı temsil eden 1033 delegenin katıldığı konferansta, binin üzerinde oy aldı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Ahmed Hasanov getirildi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün başkent Sofya'da düzenlenen Milli Müslüman Konferansı'nda yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

1 milyon Müslümanı temsil eden 1033 delege katıldı

Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) gerçekleştirilen konferansta yapılan oylama sonucunda Ahmed Hasanov, ülkenin yeni başmüftüsü oldu.

Hasanov, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ı temsil eden 1033 delegenin katıldığı konferansta, binin üzerinde oy alarak başmüftü seçildi.

"Gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz"

Konferansta, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası'nda yer alacak 25 üyenin isimleri de belirlendi. Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı olarak önceki Başmüftü Mustafa Aliş Haci seçildi.

Başmüftü Hasanov, basına yaptığı açıklamada "Sağduyuyla hareket edeceğiz ve isabetli kararlar alacağız. Yeni ekibimizle birlikte gençlerle çalışacak, gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz. Müslümanların yararına olacak şekilde çalışacağız." dedi.

Konferansa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı İvo Hristov, Vızrajdane Partisi Genel Başkanı Kostadin Kostadinov ve diğer partilerin temsilcileri katıldı.



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