Dünya 11 Eylülün kanlı mirası
AMERİKA

11 Eylül’ün kanlı mirası

Amerikan topraklarında gerçekleşen en büyük terör saldırısı 11 Eylül’ün 21. yılında Washington’ın uyguladığı tek taraflı saldırgan politikaların sonuçlarını dünya hala yaşıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
11 Eylül’ün kanlı mirası
11 Eylül’ün kanlı mirası.

Geçen yıl, 11 Eylül tarihinde, 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilen ABD'nin mirası ülkede hissedilmeye devam ediyor. Yine Afganistan'dan sonra Irak'ı işgal eden ABD'nin ülkede oluşturduğu siyasi kaos, kanlı eylemlerle ve ülkenin bölünme tehlikesini derinden hissetmesiyle sürüyor. ABD yönetimi, sözde "Terörle Küresel Savaş" politikasının sonucu olan başta Guantanamo olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki işkencehanelerin hesabını da henüz vermedi. ABD’nin başta Ortadoğu olmak üzere küresel alanda tek taraflı giriştiği işgal ve müdahale politikası, birçok devleti istikrarsızlaştırırken, terör örgütlerinin yayılması için verimli bir alanın oluşmasına da zemin hazırladı. 11 Eylül sonrasında, Washington’ın skandal politikaları sonucu, El Kaide Asya’dan Afrika’ya küresel bir terör örgütü hüviyeti kazanırken, Ortadoğu’da DEAŞ, Afrika’da ise Boko Haram gibi kanlı terör örgütlerinin doğmasına ve büyümesine yol açtı. Öyle ki, sonuçta Washington, Suriye’de bir terör örgütüne karşı PKK/PYD terör örgütüne kucak açtı. ABD'de Bush yönetimiyle birlikte İslam'a ve Müslümanları hedef alan nefret ve düşmanlık ortamı geçen 21 yılda yayılmaya devam ediyor. İslam karşıtlığı, Batılı popülist siyasiler tarafından oy devşirme amacıyla kullanılıyor.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti
FOTOĞRAF 11
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Hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.
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Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.
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Dönemin Başkanı George W. Bush, o sırada bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu.<br>Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve, \"teröre karşı küresel savaş\" ilan etti.<br>Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.
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11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması olan El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.
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Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.
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Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.
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Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı.
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20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.
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11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı. Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi.
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Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.
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Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti. DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti. Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti
ABD'nin New York eyaletinde yer alan Dünya Ticaret Merkezi'ne ait kulelere düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırı dünyada “11 Eylül saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 11 Eylül'de kaç kişi öldü, saldırı ne zaman yaşandı ve 11 Eylül saldırısı nedir?

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