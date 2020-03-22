Dünya 15 dakikada hızlı tanı kiti kullanımda Her şehre test merkezi kurulacak
KORONAVİRÜS

15 dakikada hızlı tanı kiti kullanımda: Her şehre test merkezi kurulacak

Sağlık Bakanlığı halen 22 olan koronavirüs test merkezlerini kısa süre içerisinde bütün şehirlere kuracak. Şu ana kadar mevcut merkezlerde 10 binin üzerinde test yapılırken, hizmete girecek 81 laboratuvarla birlikte günlük koronavirüs tarama kapasitesi 15 bine çıkarılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görüldü. Şüpheli vakalara ilişkin her geçen gün artan numuneler 7’si İstanbul’da olmak üzere, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Kayseri, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Bursa, Bolu, Malatya, Sivas, Kütahya, Çorum’da bulunan laboratuvarlarda test ediliyor. Test merkezlerinde şu ana kadar 10 binin üzerinde test yapıldı. Önümüzdeki günlerde Kovid-19 taramasının yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Bakanlık bu çerçevede test merkezlerini 81 ile yaygınlaştıracak. 59 ilde daha test merkezi açılacak. Bu merkezlerde doktor sevkiyle herkes test yaptırabilecek. Laboratuvarlarda günlük en az 10-15 bin arası test yapabilecek. Tüm Türkiye’deki test merkezlerinde yerli yeni test kiti kullanılacak. Yeni test kiti hızlı tanı sağlıyor. Sağlık Bakanlığı 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

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