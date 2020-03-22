15 dakikada hızlı tanı kiti kullanımda: Her şehre test merkezi kurulacak

Koronavirüs Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görüldü. Şüpheli vakalara ilişkin her geçen gün artan numuneler 7’si İstanbul’da olmak üzere, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Kayseri, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Bursa, Bolu, Malatya, Sivas, Kütahya, Çorum’da bulunan laboratuvarlarda test ediliyor. Test merkezlerinde şu ana kadar 10 binin üzerinde test yapıldı. Önümüzdeki günlerde Kovid-19 taramasının yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Bakanlık bu çerçevede test merkezlerini 81 ile yaygınlaştıracak. 59 ilde daha test merkezi açılacak. Bu merkezlerde doktor sevkiyle herkes test yaptırabilecek. Laboratuvarlarda günlük en az 10-15 bin arası test yapabilecek. Tüm Türkiye’deki test merkezlerinde yerli yeni test kiti kullanılacak. Yeni test kiti hızlı tanı sağlıyor. Sağlık Bakanlığı 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

DÜNYA Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada