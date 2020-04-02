Dünya 15 günde bir alışveriş yapın Market arabalarına dikkat edin
KORONAVİRÜS

15 günde bir alışveriş yapın: Market arabalarına dikkat edin

Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, koronavirüsün bulaşmasını engellemek için ‘günlük değil, iki haftalık alışveriş’ yapılmasını tavsiye etti. Ayaz, “Alışverişte en riskli yer, market arabalarının kollarıdır. Bu yüzden yanınıza dezenfektan alın. Ödemede para büyük bir risk kaynağıdır. Bu nedenle de temassız ödemeyi tercih edin. Eve gelince ambalajlı ürünleri duru sudan geçirin” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, koronavirüs riskine karşı alışverişte alınması gereken önlemleri anlattı. Gıda paketi ya da ambalajlarıyla virüsün bulaşmasının mümkün olduğunu belirten Ayaz, “Alışveriş için dışarı çıktığımız zamanda virüse maruz kalma riskimiz artıyor. O nedenle ilk yapmamız gereken günlük alışveriş alışkanlığımızdan vazgeçip, alışveriş listelerimizi oluşturarak bir iki haftalık market alışverişlerimizi tek seferde yapmak. Böylece hem markette geçirdiğimiz süre kısalacak hem de süper taşıyıcılarla karşılaşma riskimiz azalacak” dedi.

Naim Deniz Ayaz

ELLERİ YIKA, KENDİ POŞETİNİ GÖTÜR

Ayaz, alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi: “Her birimizin taşıyıcı varsayımından yola çıkarak hareket etmesinde fayda var. Evden çıkarken öncelikle elimizi sabunla iyice yıkamalıyız. Yanımıza dezenfektanın yanı sıra alışveriş poşeti de almalıyız. Böylece, hem markette poşet kullanımını azaltmış olur hem de dışarıdan ev içerisine virüs taşıma riskini düşürmüş oluruz”

MARKET ARABALARI RİSK TAŞIYOR

Markette en riskli yerin marken arabaları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayaz, “Bu noktada hem işletmeye hem de bireysel olarak herkese sorumluluk düşüyor. İşletmeler arabaların dezenfektesini düzenli yapmalı ve de bunu gösterir bazı işaretler koymalı. Bunun dışında bireysel olarak da markete götürdüğümüz el dezenfektanını market arabalarının kollarına sıkılabiliriz. Market alışverişi esnasında yüzeylere ve ürünlere temas etmememiz ve kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü etkeni biz de taşıyor olabiliriz. Teması engellenmiş ve sınırlandırılmış gıdaları tercih edelim. Markette gerek diğer müşterilerle gerekse ödeme noktasındaki market çalışanları ile aramızda 2 metrelik mesafeyi korumalıyız. Ödemede para büyük bir risk kaynağıdır. Elden ele dolaşan etken, hastalığın yayılmasında etkili olabilir, bu nedenle para ile değil pos cihazı ile temassız ödemeyi tercih edin. Market çıkışında yine ellerimizi dezenfekte ettikten sonra araca binebiliriz” tavsiyelerinde bulundu.

POŞETLERİ SİLKELEMEYİN

Ayaz, alışveriş sonrası önerilerini şöyle anlattı: “Eve geldiğiniz zaman ilk iş, şayet marketten poşet almış iseniz bir tanesini ters yüz yapınız. Bunu da sakince poşeti çok silkelemeden yapalım çünkü virüs üzerine yerleşmiş virüsün havaya karışmasını sağlayacak. Ters yüz yaptıktan sonra diğer market poşetlerini koyalım”

MEYVELERİ DURU SUYLA TEMİZLEYİN

  • Ayaz, “Ambalajlı ürünleri duru sudan geçirdikten sonra kurutup yerlerine yerleştirelim. Daha sonra ellerimiz sabunlu suyla iyice yıkayalım. Meyveleri deterjanlı suyla yıkayanları duyuyoruz, bu beklenmedik bazı olumsuz sonuçları doğurabilir. Bu tedbirleri alarak riski tamamen kaldırmıyoruz en aza indirmiş oluyoruz” dedi. 

Koronavirüs stoğu: Marketler boşaldı müşteriler birbirine girdi
DÜNYA
Koronavirüs stoğu: Marketler boşaldı müşteriler birbirine girdi
Abone Ol Google News
Trump İranı uyardı

Trump İran'ı uyardı

​Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini acı bir şekilde ödersiniz.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Mezardan virüs bulaşır mı?

Mezardan virüs bulaşır mı?

Prof.Dr. Yamanel koronavirüsten ölen kişinin defin işlemini anlattı.
İşgalci İsrail'i de vurdu

İşgalci İsrail'i de vurdu

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.
Dünyadan koronavirüs notları

Dünyadan koronavirüs notları

​Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
İl bazında ilk kez açıklandı

İl bazında ilk kez açıklandı

​Türkiye'nin il il koronavirüs haritası.
Bunu hiç unutmayacağız

Bunu hiç unutmayacağız

İtalyan Bakan, yardımları bu sözlerle teslim aldı.
Vali açıkladı

Vali açıkladı

Şehre gelecek herkes 14 gün karantinaya alınacak.
Çığ gibi büyüyor

Çığ gibi büyüyor

​Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı.
Teşekkürler<br>Türk halkı

Teşekkürler
Türk halkı

Türkiye'nin yardımları İtalyan çocuğu duygulandırdı.
Tedavide kullanılacak

Tedavide kullanılacak

Test sonucu gerekecek, hiçbir ek ücret alınmayacak.
Maaşlarda kesinti olacak mı?

Maaşlarda kesinti olacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
Daha da zorlaşacak

Daha da zorlaşacak

​Bakan Soylu'dan vatandaşa açık mesaj.
Altmış üç<br>kaybımız daha var

Altmış üç
kaybımız daha var

​Bakan Koca, en çok vaka ve ölümün olduğu illeri açıkladı.
'Yerel hükümet' <br>ilan etti

'Yerel hükümet'
ilan etti

Yandaş basından ​CHP savunması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.