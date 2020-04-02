15 günde bir alışveriş yapın: Market arabalarına dikkat edin

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, koronavirüs riskine karşı alışverişte alınması gereken önlemleri anlattı. Gıda paketi ya da ambalajlarıyla virüsün bulaşmasının mümkün olduğunu belirten Ayaz, “Alışveriş için dışarı çıktığımız zamanda virüse maruz kalma riskimiz artıyor. O nedenle ilk yapmamız gereken günlük alışveriş alışkanlığımızdan vazgeçip, alışveriş listelerimizi oluşturarak bir iki haftalık market alışverişlerimizi tek seferde yapmak. Böylece hem markette geçirdiğimiz süre kısalacak hem de süper taşıyıcılarla karşılaşma riskimiz azalacak” dedi.

Naim Deniz Ayaz

ELLERİ YIKA, KENDİ POŞETİNİ GÖTÜR

Ayaz, alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi: “Her birimizin taşıyıcı varsayımından yola çıkarak hareket etmesinde fayda var. Evden çıkarken öncelikle elimizi sabunla iyice yıkamalıyız. Yanımıza dezenfektanın yanı sıra alışveriş poşeti de almalıyız. Böylece, hem markette poşet kullanımını azaltmış olur hem de dışarıdan ev içerisine virüs taşıma riskini düşürmüş oluruz”

MARKET ARABALARI RİSK TAŞIYOR

Markette en riskli yerin marken arabaları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayaz, “Bu noktada hem işletmeye hem de bireysel olarak herkese sorumluluk düşüyor. İşletmeler arabaların dezenfektesini düzenli yapmalı ve de bunu gösterir bazı işaretler koymalı. Bunun dışında bireysel olarak da markete götürdüğümüz el dezenfektanını market arabalarının kollarına sıkılabiliriz. Market alışverişi esnasında yüzeylere ve ürünlere temas etmememiz ve kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü etkeni biz de taşıyor olabiliriz. Teması engellenmiş ve sınırlandırılmış gıdaları tercih edelim. Markette gerek diğer müşterilerle gerekse ödeme noktasındaki market çalışanları ile aramızda 2 metrelik mesafeyi korumalıyız. Ödemede para büyük bir risk kaynağıdır. Elden ele dolaşan etken, hastalığın yayılmasında etkili olabilir, bu nedenle para ile değil pos cihazı ile temassız ödemeyi tercih edin. Market çıkışında yine ellerimizi dezenfekte ettikten sonra araca binebiliriz” tavsiyelerinde bulundu.

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POŞETLERİ SİLKELEMEYİN

Ayaz, alışveriş sonrası önerilerini şöyle anlattı: “Eve geldiğiniz zaman ilk iş, şayet marketten poşet almış iseniz bir tanesini ters yüz yapınız. Bunu da sakince poşeti çok silkelemeden yapalım çünkü virüs üzerine yerleşmiş virüsün havaya karışmasını sağlayacak. Ters yüz yaptıktan sonra diğer market poşetlerini koyalım”

MEYVELERİ DURU SUYLA TEMİZLEYİN

Ayaz, “Ambalajlı ürünleri duru sudan geçirdikten sonra kurutup yerlerine yerleştirelim. Daha sonra ellerimiz sabunlu suyla iyice yıkayalım. Meyveleri deterjanlı suyla yıkayanları duyuyoruz, bu beklenmedik bazı olumsuz sonuçları doğurabilir. Bu tedbirleri alarak riski tamamen kaldırmıyoruz en aza indirmiş oluyoruz” dedi. 