150 Hamaslıyı öldürüp ateşkesi bozmak istiyor

İsrail ateşkesi bozmak için bu kez Sarı Hat’ın gerisindeki tünellerde sıkışmış 120-150 arasında Hamaslıyı öldürmeyi planlıyor. The New Arab’ın haberine göre Türkiye ve Mısır gibi arabulucular, savaşçıların silahlarını teslim edip Gazze’nin diğer bölgelerine geçmelerini teklif etti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise talebi reddederek, “Ya elleri ve gözleri bağlı tutuklu halde ya da ölü halde oradan çıkarlar” dedi.
İşgalci İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes, birinci ayını tamamlarken İsrail, 107 kez ihlal ettiği ateşkesin sürmesinin önüne ikinci büyük engeli çıkarıyor. Daha önce yalan iddialarla Hamas’ın saldırdığını öne sürerek bir günde düzenlediği bombardımanlarda 120 Filistinliyi katleden İsrail, şimdi de ateşkesin ikinci aşamasında boşaltması gereken Sarı Hat’ın gerisindeki bölgelerde mahsur Hamas savaşçılarını bahane ederek yeni saldırılara hazırlanıyor. The New Arab haber sitesinin görüşmelere yakın iki kaynağın ifadeleriyle aralarında aralarında Türkiye ve Mısır'ın da bulunduğu arabulucu ülkeler tarafından oluşturulan formülü ortaya koydu. Buna göre İsrail işgali altındaki Gazze'nin Refah bölgesinde mahsur kalan Hamas savaşçıları, bir aydır devam eden ateşkesi tehdit eden sorunun çözümüne yönelik öneri kapsamında, Gazze'nin diğer bölgelerine geçiş karşılığında silahlarını teslim edecek. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ise konuya dair yaptığı açıklamada, sözkonusu anlaşmanın Gazze genelindeki Hamas güçlerinin silahsızlandırılması konusunda daha geniş kapsamlı bir süreç için bir test olacağını söyledi. Mısırlı arabulucuların da güvenli geçiş karşılığında Refah'taki savaşçıların silahlarını Mısır'a teslim etmelerini ve imhası için tünellerin ayrıntılarını vermelerini önerdi. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün arabulucu ülkelerin ilettiği bu talebi reddederek, “O savaşçılar ya elleri ve gözleri bağlı tutuklu halde, ya da ölü halde oradan çıkar” dedi.
TÜNELLERİ YOK ETME EMRİ
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada da Sarı Hat’ın güneyinde kalan Refah’taki tünellerde 120 ila 150 arasında Hamas savaşçısı bulunduğu öne sürülerek bu savaşçıların tamamının öldürülmesi için bombardımanlara hazır olduğunu bildirdi. Esir takası sona yaklaşırken ve ateşkesin ikinci aşamasına geçiş konusu ele alınırken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan da katliam niyetini açık eden açıklama geldi. Gazze’de Hamas’ın kurduğu ve direnişin örgütlenmesinde önemli rol oynayan tünellerin yok edilmesinin de “Gazze’nin silahsızlandırılmasının bir parçası” olduğunu iddia eden Katz, tünellerin yok edilmesi için orduya talimat verdiğini açıkladı. Katz, “Tüneller olmazsa Hamas da olmaz” diyerek, asıl hedefinin atşkesi bozmak olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Sarı Hat’ın gerisinde kalan tünellerin haritasını çıkardı ancak Hamas tarafından 2014 yılında esir alınan Teğmen Hadar Goldin’in cesedine ulaşmanın imkansızlaşmasından korktuğu için saldırılara henüz başlamadı.