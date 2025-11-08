150 Hamaslıyı öldürüp ateşkesi bozmak istiyor

İşgalci İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes, birinci ayını tamamlarken İsrail, 107 kez ihlal ettiği ateşkesin sürmesinin önüne ikinci büyük engeli çıkarıyor. Daha önce yalan iddialarla Hamas’ın saldırdığını öne sürerek bir günde düzenlediği bombardımanlarda 120 Filistinliyi katleden İsrail, şimdi de ateşkesin ikinci aşamasında boşaltması gereken Sarı Hat’ın gerisindeki bölgelerde mahsur Hamas savaşçılarını bahane ederek yeni saldırılara hazırlanıyor. The New Arab haber sitesinin görüşmelere yakın iki kaynağın ifadeleriyle aralarında aralarında Türkiye ve Mısır'ın da bulunduğu arabulucu ülkeler tarafından oluşturulan formülü ortaya koydu. Buna göre İsrail işgali altındaki Gazze'nin Refah bölgesinde mahsur kalan Hamas savaşçıları, bir aydır devam eden ateşkesi tehdit eden sorunun çözümüne yönelik öneri kapsamında, Gazze'nin diğer bölgelerine geçiş karşılığında silahlarını teslim edecek. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ise konuya dair yaptığı açıklamada, sözkonusu anlaşmanın Gazze genelindeki Hamas güçlerinin silahsızlandırılması konusunda daha geniş kapsamlı bir süreç için bir test olacağını söyledi. Mısırlı arabulucuların da güvenli geçiş karşılığında Refah'taki savaşçıların silahlarını Mısır'a teslim etmelerini ve imhası için tünellerin ayrıntılarını vermelerini önerdi. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün arabulucu ülkelerin ilettiği bu talebi reddederek, “O savaşçılar ya elleri ve gözleri bağlı tutuklu halde, ya da ölü halde oradan çıkar” dedi.