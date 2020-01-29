Dünya 2 kişilik tiyatro
ORTADOĞU

2 kişilik tiyatro

Azil süreciyle başı dertte olan ABD Başkanı Trump, yolsuzluktan yargılanma süreci dün resmen başlayan İsrail Başbakanı Netanyahu’yu yanına alıp Filistin’de yeni bir işgal hedefleyen “tek taraflı” planını duyurdu. Trump çirkin bir üslupla Kudüs’ü, İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edeceklerini duyurdu. Mescid-i Aksa’nın da işgal edileceği imasında bulunan Trump’ın Filistinlilere teklifi ise 50 milyar dolarlık rüşvet ve 1 milyon kişiye istihdam oldu. İsrail ile ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacaklarını söyleyen Trump, “Bu Filistin için son şans” diyerek tehditler de savurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ve Donald Trump
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ve Donald Trump

Azil süreci ile iç politikada sıkışan ABD Başkanı Donald Trump, gündemi değiştirmek ve Yahudi lobisine yaranmak için Filistin toprakları üzerinden şova başladı. Sözde Orta Doğu barış planını yolsuzluk soruşturması geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile beraber Beyaz Saray’da açıklayan Trump, Kudüs’ün İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edileceğini ifade etti. Trump Filistinlileri de tehdit etmekten geri durmadı: Plan bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için “son şans”

Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını Twitter’dan paylaştı. Mevcut işgal durumunu “meşru sınırlar” olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail’in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi.

FİLİSTİN’E 4 YIL SÜRE VERDİ

Trump, Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu. Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin’e başkenti Doğu Kudüs’te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi. Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin’e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine
OYNAT 00:59
Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine "barış" getirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.


50 MİLYAR DOLAR RÜŞVET TEKLİFİ

Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Öte yandan, Trump, Mescid-i Aksa’nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail’in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa’daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edeceğini dile getirdi. Trump, Ürdün’ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumunun korunacağını ve bu ülkenin İsrail ile çalışmaya devam edeceğini ekledi.

HAKİMİYETİMİZ SÜRECEK

Toplantıda konuşan Netanyahu da, planı “İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım” şeklinde nitelendirdi. Netanyahu, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Netanyahu ayrıca, Trump’ın planına göre İsrail’in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade etti. ABD’nin planına göre yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.

Kudüs satılık değil

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,


  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak “Kudüs satılık değildir” dedi. Abbas, Ramallah’ta düzenlediği basın toplantısında, Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan’ın (Trump’ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. ‘Yüzyılın Anlaşması’na bin kere hayır diyoruz.” ifadesini kullandı. Mahmud Abbas, Filistin’in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirten Abbas, “Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir” diye konuştu.
  • Türk gazetecilere ambargo
  • Basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!”

ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
OYNAT 02:01
ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti.

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