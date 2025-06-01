25 gün sonra Suriye’ye saldırı: İşgalci, karadan denize menzilli füze depolarını vurdu

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lazkiye’nin güneyindeki Ceble beldesinde bağlı Zama köyüne düzenlediği bombardımanda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bombardımanın bölgede bulunan karadan-denize menzilli füzelerin saklandığı bir depoyu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, Suriye’de bu füzelerin bulunmasının uluslararası ve İsrail deniz seyrüsefer güvenliğine tehdit oluşturduğu iddia edilen silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü. İsrail hükümeti, Suriye’deki saldırılarının devrik Esed rejiminden kalma tehdit arz eden silah depoları ve askeri üsleri hedef aldığını iddia ediyor. Son olarak 25 gün önce Suriye’de bombardıman düzenleyen İsrail uçakları, başkent Şam’ın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Humus ile güneydeki Suveyde’de çeşitli noktaları vurmuştu.