Dünya 4 yıldır Suriyede olan Rusyanın bilançosu 6 bin 686 sivil ölü, 3 milyon evsiz
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4 yıldır Suriye'de olan Rusya'nın bilançosu: 6 bin 686 sivil ölü, 3 milyon evsiz

4 yıldır Suriye'de olan Rusya'nın bilançosu: 6 bin 686 sivil ölü, 3 milyon evsiz

Rusya, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'ye girdi. Son 4 yıldan bu yana Esed rejimi, kontrol alanını ülkenin yüzde 60'ına kadar genişletti. Rejime destek veren Rusya'nın saldırılarında en az 6 bin 686 sivil hayatını kaybetti, 3,3 milyon kişi evlerinden oldu. 201 okul, 190 sağlık merkezleri, 56 pazar yerini, Rus savaş uçakları yerle bir etti. Rusya, tüm yaşamsal merkezleri toplam bin 83 kez vurdu.

Haber Merkezi AA
Rusya'nın 4 yıldır Suriye'de varlık gösteriyor.
Rusya'nın 4 yıldır Suriye'de varlık gösteriyor.

Beşşar Esed rejiminin en büyük müttefiki Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinde 4 yıl geride kaldı. Rusya'nın saldırıları sonucunda 6 bin 686 sivil yaşamını yitirirken, milyonlarca sivil evsiz kaldı.

  • Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın gidişatını Esed rejimi lehine çeviren en önemli dönüm noktalarından biri Rusya'nın askeri müdahalesiydi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'de hava saldırıları düzenlemeye başlayan Rusya, rejime verdiği desteği zaman içinde genişletti.

Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de yardımıyla Esed rejimi, muhaliflere kaybettiği alanların büyük kısmını geri aldı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın askeri varlığının etkisi ilk olarak en belirgin şekilde 2016 yılının sonunda Halep kent merkezinin rejimin eline geçmesiyle görüldü.

  • O dönem Halep kent merkezinin askeri muhaliflerin kontrolündeki doğu mahalleri, rejim ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonucu el değiştirmişti.
Rejim güçleri, Halep'te olduğu gibi başkent Şam, Humus ve ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin hakimiyetini Ruslar sayesinde sağladı.

Harita ölçümlerine göre, bu sayede Esed rejimi ülke topaklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim hale geldi.

Suriyeli çocuğun insanlığı utandıran görüntüsü
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Suriyeli çocuğun insanlığı utandıran görüntüsü
Suriye'de Rusya ve rejime ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde Esed güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bölgedeki binalar hasar gördü. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki sahra hastanelerine nakledilerek tedavi altına alındı. Enkazdan kurtarılan küçük bir çocuğun yüzündeki şaşkınlık, çaresizlik, küskünlük ve sessizlik insanlığı bir kez daha utandırdı.

Siviller öldü, yerinden edildi, yaşam merkezleri yıkıldı

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), Rusya'nın müdahalesiyle ilgili Anadolu Ajansı için özel hazırladığı rapora göre, 30 Eylül 2015'ten bu yana 908'i kadın, bin 928'i çocuk olmak üzere en az 6 bin 686 sivil Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitirdi.

  • Yerel kaynaklar, bu rakamın yalnızca kimliği belirlenebilen kişileri kapsadığına, gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.

Rusya'nın müdahalesinin ilk yılında 3 bin 734, ikinci yılında bin 547, üçüncü yılında 958, dördüncü yılında ise 447 sivil can verdi.

Rus savaş uçakları, okulları 201, sağlık merkezlerini 190, pazar yerlerini ise 56 kez olmak üzere, yaşam merkezlerini toplam bin 83 kez hedef aldı.

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Rusya'nın destek verdiği rejim saldırılarında 3,3 milyon sivil yerlerinden edildi.

En az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın Suriye'de 4 yılda 335 kez katliam yaptığı kaydedildi.

Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi
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Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi
Rus savaş uçakları Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden iki çocuk, bir kadın hayatını kaybetti, üç çocuk yaralandı.

Tehcirlere öncülük etti

Rusya, rejimin ablukaya aldığı ve yoğun olarak bombaladığı muhalif bölgelerde, rejim adına muhaliflerin temsilcileriyle müzakereler yürüttü.

  • Bu kapsamda Halep, Şam, Humus, Dera ve Kuneytra illerinde askeri muhalifler kontrol ettikleri alanlardan çekilerek himayelerinde yaşayan sivillerin büyük kısmıyla ülkenin kuzeyine tehcir edildi.

Suriyeli baba: Çocuklarım ellerim oldu
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Abdühallak Gaddur, 2 yıl önce arkadaşıma ait tır dorsesini almaya giderken, Esed rejiminin Tadif bölgesinde ilerlemeye çalıştığı esnada yaralandım. dedi.
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Kafası, ayakları ve ellerinden yaralandığını ifade eden Gaddur, “Bir kişi geldi ve beni hastaneye kaldırdı. Hastanede gerekli tedaviyi gördüm. Çatışma olan bölgeden taşındım. diye konuştu.
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Protez el takılması için çok kapı çaldığını ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Gaddur, Yarım kalan hayatımı tamamlamak için çaba gösteriyorum. Nereye gidersem gideyim, çok söz verdiler protez takmak için ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı. ifadelerini kullandı.
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Gaddur, 11 ve 12 yaşında iki çocuğum var, Şeyma ve Muhammed. Anneleri terk ettikten sonra ellerim oldular. Ellerime protez taktırıp, diğer babalar gibi çocuklarımın güvende olduklarını göstermek istiyorum. Çocuklarımla çok ilgilenemiyorum. Onlar benimle ilgileniyor. Eğitimlerine destek olamıyorum. Oğlum çarşıya çıktığımızda aldığımız şeyleri taşımamda yardımcı oluyor. Ben hüzünleniyorum. Hala sesimi duyan yardımsever insanlar var. Umutluyum. Bazen de beni hor görüyorlar. O zaman ümitlerim yitiyor dedi.
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12 yaşındaki Muhammed de Eğer babam çarşıya çıkarsa onunla beraber gidiyorum. Eşyalarını taşıyorum. Yemek yemek isterse yediriyorum. Giymek isterse giydiriyorum. Abdest almak isterse suyunu döküyorum. Ne isterse yapmaya çalışıyorum. şeklinde konuştu.
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Muhammed, babasının ellerini kaybetmeden önce dükkanı olduğunu, çalışabildiğini belirterek, Şu an işi yok. O bize, biz ona bakıyoruz. dedi.
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Küçük Muhammed, Hedefim çok iyi okuyup güzel imkanlar edinip babama protez yaptırmak. Eğer yardım eden olmazsa, yine de Allah bizimle. ifadelerini kullandı.
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Suriyeli baba: Çocuklarım ellerim oldu
Beşşar Esed rejiminin saldırısında ellerini kaybeden Abdülhallak Gaddur'un her işini "ellerim oldular" dediği çocukları yapıyor. Gaddur ailesi, protez takılması için yardım bekliyor.

Karadan da müdahale etti

Rusya, son dönemde İdlib'de Esed rejiminin Astana anlaşmalarını ihlal ederek yürüttüğü kara operasyonlarında sahadan askerleriyle destek oldu.

Bu sayede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde birçok yerleşim rejimin kontrolüne girdi.

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