4 yıldır Suriye'de olan Rusya'nın bilançosu: 6 bin 686 sivil ölü, 3 milyon evsiz
4 yıldır Suriye'de olan Rusya'nın bilançosu: 6 bin 686 sivil ölü, 3 milyon evsiz
Rusya, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'ye girdi. Son 4 yıldan bu yana Esed rejimi, kontrol alanını ülkenin yüzde 60'ına kadar genişletti. Rejime destek veren Rusya'nın saldırılarında en az 6 bin 686 sivil hayatını kaybetti, 3,3 milyon kişi evlerinden oldu. 201 okul, 190 sağlık merkezleri, 56 pazar yerini, Rus savaş uçakları yerle bir etti. Rusya, tüm yaşamsal merkezleri toplam bin 83 kez vurdu.
Siviller öldü, yerinden edildi, yaşam merkezleri yıkıldı
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), Rusya'nın müdahalesiyle ilgili Anadolu Ajansı için özel hazırladığı rapora göre, 30 Eylül 2015'ten bu yana 908'i kadın, bin 928'i çocuk olmak üzere en az 6 bin 686 sivil Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar, bu rakamın yalnızca kimliği belirlenebilen kişileri kapsadığına, gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.
Rusya'nın müdahalesinin ilk yılında 3 bin 734, ikinci yılında bin 547, üçüncü yılında 958, dördüncü yılında ise 447 sivil can verdi.
Rus savaş uçakları, okulları 201, sağlık merkezlerini 190, pazar yerlerini ise 56 kez olmak üzere, yaşam merkezlerini toplam bin 83 kez hedef aldı.
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Rusya'nın destek verdiği rejim saldırılarında 3,3 milyon sivil yerlerinden edildi.
En az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın Suriye'de 4 yılda 335 kez katliam yaptığı kaydedildi.