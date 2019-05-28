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Dünya 5 milyon kişi elektriksiz kaldı
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AMERİKA

5 milyon kişi elektriksiz kaldı

5 milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
10'dan fazla kişi ise kayıp ve yaralı olduğu bildirildi.
10'dan fazla kişi ise kayıp ve yaralı olduğu bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada, hortum ve şiddetli fırtınanın Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olduğunu ve bazı bölgelerde hasara yol açtığını duyurdu.

  • Ohio'nun Dayton kentini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville'de hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Oklahoma'nın El Reno şehrinde hafta sonu etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

CNN'de yer alan habere göre, kentte ciddi hasara neden olan hortumda 10'dan fazla kişinin kayıp veya yaralı olduğu açıklanmıştı.

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