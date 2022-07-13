Dünya 500 yunusu katledecekler
AVRUPA

500 yunusu katledecekler

Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda, geçen yıl 1400’den fazla yunusun topluca öldürülmesinin yarattığı tepkiler üzerine geleneksel av bu yıl 500 yunusla sınırlandı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​500 yunusu katledecekler
500 yunusu katledecekler.

Yunus ve pilot balinaların kıyıya yönlendirilerek demir çubuklar ve kancalarla başlarına vurularak ya da bıçaklanarak öldürülmesi görüntülerinin yol açtığı infial nedeniyle Şubat’ta inceleme başlatılması kararlaştırılmıştı. Hayvan hakları grupları Faroe dilinde “Grindadrap” olarak bilinen bu avı “acımasızlık” diye niteliyor. Son 20 yıl içinde 20 binden fazla yunus ve küçük balinanın öldürüldüğü belirtiliyor. Ada halkının büyük bölümü ise yunusların yüzyıllardır kendileri için besin kaynağı olduğunu belirterek 16. yüzyıldan beri devam eden ava destek veriyor.

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