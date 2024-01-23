715 Gazzeli yaralı Türkiye’de

Gazze’deki katliamdan sonra başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. En son 11 Ocak’ta bir A400M ve bir C-130 uçağı ile 11 tondan fazla tıbbi malzeme ve 18 sağlık personeli bölgeye ulaştırıldı. Gazze için bugüne kadar 17 uçakla 239 tondan fazla insani yardım malzemesi sevk edildi. Bölgedeki 715 yaralı ve hasta sivil de Türkiye’ye getirildi. Türkiye geçen yıl kriz ve darbelerin yaşandığı çeşitli ülkelerden 67 Türk vatandaşını tahliye etmişti. Önceki yıl da 84 kişi kurtarılmıştı.