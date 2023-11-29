75 yıllık direnişin sembolleri

HANZALA

FİLİSTİNLİ karikatürist Naci el-Ali tarafından arkası dönük bir çocuk olarak çizilen Hanzala, kendi çocukluğunun ve Nekbe’yle yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin mültecilik deneyimini sembolize ediyor. İlk kez 1969 yılında bir Kuveyt gazetesinde okuyucuya dönük çizilen karikatür, 1973’teki Yom Kippur Savaşı’nın ardından dünyanın Filistinlilere nasıl sırtını döndüğünü yansıtmak için arkası dönük çizilmeye başlandı. Adını Filistin’in çöl bölgelerinde yetişen acı bir çöl meyvesinden alan Hanzala’nın çizeri Naci el-Ali Londra’da bir suikasta kurban gitti. Hanzala karakteri, zamanla, Filistin’in ve Filistinlilerin yaşadığı acıların bir sembolü haline geldi.

GELENEKSEL NAKIŞ TATREEZ

2021 yılında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan ve Tatreez ismiyle de bilinen geleneksel Filistin nakışı Filistin halkının sembollerinden biri. Dekoratif bir iğne-iplik el işi olan Tatreez, Filistinli kadınlar tarafından nesilden nesile aktarılmıştır. Filistin’in farklı bölgeleri, kendilerine özgü Tatreez şekilleri geliştirirken, her desenin ardında da farklı anlamlar ve hikayeler bulunuyor.

KARPUZ

CENİN’DEN Gazze’ye kadar geniş bir alanda yetiştirilen karpuz, Filistin bayrağıyla aynı renkleri (kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah) paylaştığı için, işgalci İsrail’in Filistin bayrakları ve kimliği üzerindeki baskısını protesto etmek için kullanılıyor. Siyonist hükümetin Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin kontrolünü ele geçirdiği ve Doğu Kudüs’ü ilhak ettiği 1967 savaşının ardından, işgal altındaki topraklarda Filistin bayrağını yasaklamasıyla, karpuz da yasaklanan bayrak yerine bir direniş sembolü oldu. İşgalci gücün zaman zaman tekrar uygulamaya koyduğu bayrak yasakları nedeniyle karpuz, belki de Filistin’i temsil eden en ikonik meyve haline geldi.

ZEYTİN DALI

FİLİSTİN’DE derin tarihi ve kültürel kökleri olan zeytin ağacının dalları yüzyıllardır barış ve refahla ilişkilendiriliyor. Kuraklığa, sıfırın altındaki soğuklara, dona ve hatta yangınlara göğüs gerebilen bu dayanıklı ağaçlar, İsrail işgaline karşı Filistinlilerin direncinin ve toprakla bağlarının sembolü konumunda. Filistin ekonomisinde çok önemli olan zeytin ağaçları, sık sık İsrail askerlerinin ve yerleşimci Yahudi teröristlerin hedefi oluyor. 1974 yılında Yaser Arafat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı bir konuşmada, “Bugün bir elimde zeytin dalı, diğer elimde özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin. Tekrar ediyorum, zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin” sözlerini sarf etmişti.

KEFİYE

ARAP dünyasının pek çok yerinde giyilen kare şeklinde, kendine has damalı desenli pamuklu bir başlık olan kefiye, Filistin direnişinin belki de en bilinen sembolü. Kefiyenin popülaritesi Filistin Kurtuluş Örgütü’nün eski lideri Yaser Arafat’ın genellikle üçgen şekilde katlayarak omuzlarının üzerinden geçirip başını örtmesiyle artmıştır. Hem erkekler hem kadınlar tarafından giyilen kefiye, Filistinlilerin işgalci İsrail’e karşı kendi kaderlerini tayin hakkıyla beraber adalet ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi temsil ediyor. Ayrıca dünya çapında yapılan gösterilerde Filistinlilerin en çok kullanılan sembolüdür. Çoğunlukla üzerinde zeytin yaprağı, balık ağı ve kalın bir çizgi deseni olmaktadır. Bunlardan zeytin yaprağı Filistin halkının azim, güç ve dayanıklılığını; balık ağı deseni Filistinli balıkçıları ve Akdeniz’le bağlantılarını; kalın çizgi ise Filistin’in komşularıyla olan ticaret yollarını temsil etmektedir.





TARiHi FiLiSTiN HARiTASI

1948’DE İsrail’in kurulmasından önce bölgeyle ilişkili coğrafi alanı gösteren tarihi Filistin haritası, Filistinlilerin topraklarına ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına ilişkin iddialarının görsel bir temsilidir. Siyonist çetelerin tarihi Filistin’in yüzde 78’ini ele geçirmesiyle başlayan süreç, bugün kalan yüzde 22’lik dilimin terör devleti İsrail tarafından işgal altında tutulmasıyla devam etmektedir. Filistin haritası şeklindeki aksesuarlar, genellikle tarihsel Filistin haritasını içermektedir. Haritanın bulunduğu tişörtler ve diğer çeşitli eşyalar da Filistinle dayanışmanın sembollerinden biri haline gelmiştir.



