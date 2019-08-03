85 Türk TIR’ı Arabistan’da rehin

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Türkiye karşıtı her blokta yer alan Suudi Arabistan’ın Türk ihracatçılara gümrük zulmü devam ediyor. Türkiye’den RORO gemileriyle Suudi Arabistan’a giden mal yüklü 85 TIR, 14 gündür limanda bekletiliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı şoförlerden Ahmet Aşkan, 20 yıldır Suudi Arabistan’a TIR’larla ürün taşıdığını ve böyle bir şeyin ilk defa başına geldiğini söyledi.

ALMANLAR GEÇİRİLDİ BİZ BEKLETİLİYORUZ

İskenderun Limanı’ndan çıkan gemilerle Baf Limanı’na ulaştıklarını ve her zamanki gibi tüm işlemlerini tamamladığını belirten Aşkan, “Ardından Suudi Arabistan’ın Duba Limanı’na geldik, bekleme sahasına girdik. O günden beri de bekletiliyoruz. Bizimle aynı gün orada olan Alman TIR’larına geçiş izni verildi. Halen gelen tüm diğer yabancı TIR’ların geçişi sorunsuz sağlanıyor” dedi.

ARAÇLARDAKİ ÜRÜNLER BOZULMAK ÜZERE

Gümrükteki yetkililerin her gün ‘Ne zaman geçeceğiniz belli olmaz’ dediğini aktaran Aşkan, “Yaşadıklarımız siyasi bir zulüm. 85 aracımız burada yok yere bekletiliyor. Çoğunluğu tekstil ürünü. Ama 11 araç eksi 18 derecede çalışıyor ve gıda malzemesi dolu. Bu ürünler bozulmak üzere, daha fazla dayanmaz. Mazotumuz da yok zaten. 45 derecelik sıcakta öğle saatlerinde klimamızı açabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Gıda sorunu yaşadıklarını belirten Türk şoförler, yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

GIDAYA ERİŞİM SORUN

Ahmet Aşkan, sözlerine şöyle devam etti: “Cidde Konsolosluğu’ndan bir yetkili buradakilerle konuşana kadar 1 hafta markete bile gitmemize izin vermediler. Eşlerimizin bizim için hazırladığı yiyeceklerle yola çıktık. Onlar bitti burada marketten ulaşabildiğimiz sadece konserve ürün. Konaklama ve duş imkânımız yok.”

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TIR şoförleri tarafından Yeni Şafak’a ulaştırılan videolarda ise şoförler şunları kaydetti:

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLAR VAR

“Merhaba ben burada 85 arkadaşımın adına konuşuyorum 14 gündür Duba Limanı’nda beklemekteyiz. Yetkililerden halen açıklama yapılmadı. Yaşam malzemelerimiz kısıtlı yiyecek, içecek, kıyafet ve medikal malzemeler konusunda eksiklerimiz var. Hastalananlar var, mazot, duş sıkıntılarımız var. 45 derece sıcak havada durumumuzu ailelerimize açıklayamıyoruz bazı ürünler bozulma aşamasında. Yetkililer bize bilgi vermiyor, yanımızda getirdiğimiz yiyecekler bitti gıda problemi ve sıcakta sağlık sorunu yaşayanlarımız var. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz.”

Türk malı taşıyanlar bekletiliyor

Yeni Şafak’ın ulaştığı şoförlerden Ahmet Aşkan, 20 yıldır Suudi Arabistan’a ürün taşıdığını ve böyle bir şeyin ilk defa başına geldiğini söyledi. Aşkan, “Ambargo sadece Türklere değil. Türk malı yüklü tüm araçlara uygulanıyor. Önceki akşam Mısır’dan gelen Dubai plakalı bir araç yükün bir kısmı Türk malı olduğu beklemeye alındı” şeklinde konuştu.