Dünya 85 yaşındaki kadını diri diri yaktılar
ASYA

85 yaşındaki kadını diri diri yaktılar

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de radikal Hindu çetelerin Müslümanları hedef aldığı saldırılarda, 85 yaşındaki bir kadını diri diri yaktıkları ortaya çıktı. Müslüman ailelerin kaçtığı Mustafabad bölgesini ziyaret eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval’in “her şey yolunda” açıklaması gösterileri tırmandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de radikal milliyetçi Hindu çetelerin Müslümanların yaşadığı bölgeleri hedef alan saldırılarında, 85 yaşındaki bir kadını diri diri yaktığı ortaya çıktı. Şiddet olaylarının devam ettiği sırada, 25 Şubat Salı günü, 85 yaşındaki bir kadının, radikal milliyetçi Hindu çeteler tarafından ateşe verilen evinde can verdiği bildirildi. Kundaklama sırasında dışarıda bulunan yaşlı kadının oğlu Muhammed Said Salmani, annesinin, çıkan yangında öldüğünü, diğer aile üyelerinin de çatıya çıkarak hayatta kaldığını belirtti. Salmani, evde bulunan tüm takılarının yağmalandığını dile getirdi. Irkçı Hindu çetelerin, camiler başta olmak üzere Müslümanlara ait ev ve işyerlerini ateşeverdiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Fotoğraf: ArşiMüslümanlara ait ev ve işyerlerini ateşeverdiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.v

MÜSLÜMANLAR SALDIRILARDAN KAÇIYOR

Müslüman halk korku içinde saldırılara sahne olan bölgelerden taşınıyor
  • Öte yandan, şehrin Mustafabad bölgesinde, Müslüman ailelerin bölgeden taşındıkları belirtildi. Hint basınındaki haberlere göre, önceki gün Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'in Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde pazar gününden beri süren gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bölgeleri ziyaret ettikten sonra "her şey yolunda" açıklaması yapmasının ardından gösteriler devam etti. Olaylarda, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yaşamını yitirirken, 130'un üzerinde kişi gözaltına alındı. Ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 58'e çıktı.

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