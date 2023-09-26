90'lı yılların renkli Putin'i

Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1990’lı yılların başında Finlandiya’ya gerçekleştirdiği bir ziyarette çekilen görüntüleri yayınlandı. Uzun saç kesimiyle ve renkli spor eşofmanıyla dikkat çeken Putin’in söz konusu görüntüleri, Finlandiya merkezli basın kuruluşu YLE tarafından paylaşıldı. YLE’ye göre video Finlandiya’nın güney kıyısında, Helsinki’nin yaklaşık 100 km batısında, Rusya ile iş bağlantıları olan Thomesto şirketlerine ait bir villada çekildi. Görüntülerde Putin ve dönemin St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak’ın korumalara karşı masa tenisi oynadığı, kahkahalar attığı ve keyifli vakit geçirdiği görülüyor. Videonun devamında Putin ve beraberindeki grup, balık tutmaya gidiyor. Kameraya alındığının farkında olmayan Putin, genellikle kameraya sırtı dönük bir şekilde duruyor. Daha sonra videoda Putin’in o dönemki eşi Lyudmila’nın balık ayıkladığı görülüyor. Öte yandan videoda çiftin ikiz kızları Maria ve Katerina da var.
1 MAYIS TATİLİNDE ÇEKİLDİ
Thomesto’nun o dönem ham ahşap malzeme ithal ettiği, Putin’in anlaşmaları yürütmek için devlet adına orada bulunduğu kaydedildi. Finlandiyalı Thomesto holdingi bu süre zarfında Rusya’dan ham ahşap malzeme ithal etti ve bu nedenle sınırın doğu yakasındaki kilit karar vericilerle bağlantılar operasyonları açısından hayati önem taşıyordu. Putin, Doğu Almanya’nın Dresden kentinde KGB subayı olarak beş yıl çalıştıktan sonra 1990’da St. Petersburg’a dönmüştü. YLE kaynaklarına göre video Putin’in Finlandiya’daki görüntüleri1 Mayıs tatili sırasında çekildi. O yıllarda 40 yaşlarındaki Putin, St Petersburg şehir yönetiminde hızla yükselen önemli bir siyasi oyuncu haline geliyordu. O dönem St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak’ın ekibinde yer alan Putin, kısa zaman içerisinde ticaret anlaşmaları ve yabancı yatırımcılardan sorumlu dış ilişkiler komitesinin başkanı oldu.