90'lı yılların renkli Putin'i

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1990’lı yılların başında Finlandiya’ya gerçekleştirdiği bir ziyarette çekilen görüntüleri yayınlandı. Uzun saç kesimiyle ve renkli spor eşofmanıyla dikkat çeken Putin’in söz konusu görüntüleri, Finlandiya merkezli basın kuruluşu YLE tarafından paylaşıldı. YLE’ye göre video Finlandiya’nın güney kıyısında, Helsinki’nin yaklaşık 100 km batısında, Rusya ile iş bağlantıları olan Thomesto şirketlerine ait bir villada çekildi. Görüntülerde Putin ve dönemin St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak’ın korumalara karşı masa tenisi oynadığı, kahkahalar attığı ve keyifli vakit geçirdiği görülüyor. Videonun devamında Putin ve beraberindeki grup, balık tutmaya gidiyor. Kameraya alındığının farkında olmayan Putin, genellikle kameraya sırtı dönük bir şekilde duruyor. Daha sonra videoda Putin’in o dönemki eşi Lyudmila’nın balık ayıkladığı görülüyor. Öte yandan videoda çiftin ikiz kızları Maria ve Katerina da var.