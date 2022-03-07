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AB alternatif kaynak arıyor

Halihazırda tükettiği doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan alan Avrupa ülkeleri, tek tedarikçi ağırlıklı politikasından kurtulmanın yollarını arıyor...

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
AB alternatif kaynak arıyor
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Halihazırda tükettiği doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan alan Avrupa ülkeleri, tek tedarikçi ağırlıklı politikasından kurtulmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda hem enerji üretim altyapısına yönelik adımlar hızlanırken, hem de özellikle LNG piyasasında ticaret yapılabilecek pazarlara bakılıyor. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar ile ticareti artırmak ve enerji işbirliğini görüşmek üzere Katar’a uçtu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

  • Ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki savaş doğrultusunda, İtalya ile Katar arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmek üzere Katarlı yetkililerle görüşmek için bu ülkeye doğru yola çıktığını açıkladı. Bakan Di Maio, 28 Şubat’ta da LNG alternatifi ülke olan Cezayir’de temaslarda bulunmuştu.

ALMANYA LNG TESİSİ İNŞAATINA BAŞLAMIŞTI

Son dönemde diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya da LNG ithalatına yönelmiş durumda. Ama doğrudan LNG ithalatı yapamıyor çünkü LNG terminali yok. ABD ve Katar’dan gelen sıvılaştırılmış doğalgaza ancak Belçika, Fransa ve Hollanda’daki terminaller üzerinden ulaşabiliyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin daha önce, Rusya dışındaki ülkelerden LNG alımı için 1,5 milyar avroluk bütçe ayrıldığını açıklamıştı. Almanya, Aşağı Saksonya eyaletinde ülkenin ilk LNG terminalinin kurulması yolunda hazırlıklara başlamıştı.

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