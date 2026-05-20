AB: Ebola enfeksiyon riski Birlik için çok düşük

17:2420/05/2026, الأربعاء
Avrupa Birliği (AB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da görülen Ebola salgınının riskinin Birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Hrncirova, gerekli olması halinde hızlıca harekete geçebileceklerini söyledi.

Hrncirova, "Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, şu anda AB'de enfeksiyon riski çok düşük hatta bölgeye seyahat eden kişiler için bile" dedi.

Avrupa'da olağan halk sağlığı yönergelerinin ötesinde ek önlemler alınmasını gerektirecek herhangi bir bulgu olmadığını belirten Hrncirova, "Ancak biliyoruz ki hastalıklar sınır tanımaz. Bu, Ebola için de geçerli. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ülkeler ile ortaklarla koordinasyon ve işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini açıklamıştı.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.



