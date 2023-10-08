AB Komisyonu Başkanı Leyen'e 'çeneni kapat' çıkışı: Avrupa İsrail'in yanında değildir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İsrail’e destek açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly yaptığı açıklamada, ''Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği’nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa ‘İsrail’in yanında’ değildir. Biz barıştan yanayız. Bizim adımıza konuşmuyorsunuz. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa ve açıkça söylemiyorsan çeneni kapat” şeklinde karşılık verdi.