Dünya AB paramparça
KORONAVİRÜS

AB paramparça

AB’nin, koronavirüs salgınının merkezine dönüşen Avrupa ülkelerine yardımda aciz kalması, “birlik dağılıyor, paramparça oldu” yorumlarına yol açtı. Komşu ve stratejik müttefiklerinin yalnız bıraktığı İtalya’ya tıbbi yardımları Çin yaptı. Avrupa ülkelerinden parasıyla sağlık malzemesi alamayan Sırbistan’ın Devlet Başkanı Vucic ise patladı: Avrupa dayanışması diye bir şey yok. Sadece kağıt üzerindeki bir masaldı.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği’nin (AB) koronavirüs salgınının merkezi konumuna gelen İtalya başta olmak üzere diğer üye ve aday devletlere destek ve yardım konusunda işlevsiz kalması, ulusüstü yapıyla ilgili önemli soru işaretleri doğurdu. Avrupa’da Kovid-19 belirtililerinin ilk göründüğü andan itibaren ilk önce soruna gözünü kapatan sonra ise ortak çözüm konusunda herhangi bir adım atamayan Brüksel’e son darbe önce Almanya sonra da Fransa’nın tek taraflı olarak sınırlarını kapatmasıyle geldi. Brüksel’in salgın karşısındaki aciz durumu başta Birlik’in kurucu ülkelerinden, Başbakan Conte’nin “Virüs henüz zirve yapmadı” dediği İtalya olmak üzere bazı ülkelerde siyasi travmaya ve AB’nin varlığına ilişkin sorgulamaya sebep oldu. AB’ye üye ülkelerin tek taraflı sınırlarını kapatması da, Birlik’in temelini oluşturan Schengen Anlaşması’nı fiilen sona erdirdi.

Conte

YARDIM ÇAĞRISINA HİÇBİR CEVAP GELMEDİ

İtalya’nın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Maurizio Massari, Politico dergisi için kaleme aldığı “İtalya’nın Avrupa’nın yardımına ihtiyacı var” başlıklı yazısında, Avrupa ülkelerinin Roma’ya yeterli destek vermediğine işaret etti. Massari, Foreign Policy dergisine yaptığı bir açıklamada ise ülkesinin AB’ye Acil Durum Koordinasyon Merkezi üzerinden “medikal cihaz tedariği” talebinden bulunduğunu, Avrupa Komisyonu’nun çağrıyı üye ülkelere ilettiğini ama “hiçbir cevap gelmediğini” belirterek derin hayal kırıklığını gösterdi.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri 10 Şubat’ta, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez online liderler zirvesi yapmak zorunda kalmıştı. Parçalı ekrandan yansıyan görüntü AB’nin kriz karşısındaki özetini yansıtıyordu.

DAYANIŞMAYI ENGELLEMEYİN ÇAĞRISI

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin salgın karşısındaki duyarsızlığı, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın “Dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz” çıkışıyla daha da belirginleşti. Sergia Mattarella yazılı açıklamasında “İtalya’nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB’nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz.” ifadeleriyle kriz karşısında AB’nin aciz durumunu özetliyordu.

AVRUPA BİR MASALMIŞ

Vucic

AB’nin salgın karşısında aciz politikasına bir tepki de üyeliğe aday ülkelerden Sırbistan’dan geldi. Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in Sırp halkına hitaben yaptığı konuşmada “Avrupa dayanışması diye bir şey yok. Sadece kağıt üzerindeki bir masaldı. Çin Devlet Başkanına gönderdiğim mektupta ona sadece “değerli dostum” şeklinde değil “kardeşim” diye hitap ettim.” ifadelerini kullanması Brüksel için “Kral çıplak” değerlendirmesiydi.

SCHENGEN ÖLDÜ

  • Kovid-19 salgını Avrupa Birliği’nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması’nı da fiilen sona erdirdi. Birliğin iki lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa ile İspanya ardı ardına aldığı kararlar ile sınırlarını, Brüksel’e danışmadan, kapatma kararı aldı. Berlin, Madrid ve Paris’in, AB’ye üye 27 ülkeye danışmadan aldıkları karar, Schengen ruhunun iflası olarak değerlendirildi. Koronavirüsün yayılması korkusuyla sınırlarını kısmen veya tamamen kapatan ülkeler arasında Çekya, Polonya, Slovakya, Danimarka, Norveç, Malta gibi Schengen ülkeleri de bulunuyor.

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