Dünya AB Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası
AVRUPA

AB Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası

Rusya'yı kızdıracak yeni bir yaptırım daha yolda. Avrupa Birliği (AB), Rusya seyahat anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor. Anlaşmanın askıya alınması tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.

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AB Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası
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Financial Times'ın haberine göre, AB dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da yapılacak iki günlük bir toplantıda 2007 AB-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınmasını desteklemeyi planlıyor.

Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yanıt olarak, birkaç üye ülke, bloğa giren Rus vatandaşlarının yasaklanması veya ağır kısıtlamalar için aktif olarak kulis yapıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi gazeteye verdiği demeçte, "Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz” dedi.

Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.

Bir AB yetkilisinin FT'ye aktardığına göre yıl sonuna kadar ek kısıtlamaların kabul edilmesi bekleniyor.

BAZI ÜLKELER HALİHAZIRDA DURDURDU

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkeler Rus vatandaşlarına vize vermeyi çoktan durdurdu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas bu hafta Rus turistlerin ülke için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve seyahat yasağının bazı Rusları Kremlin'e "baskı yapmaya" teşvik edebileceğini söyledi.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL VİZE YASAĞINA KARŞI

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, başta Ukrayna olmak üzere bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini gündeme getirmişti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avusturya basınına verdiği demeçte, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade ederek, "Rus sivil nüfusuyla ilişkiyi kesmenin yardımcı olacağını ve bu fikrin gerekli oybirliğine sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.

  • Borrell, "Bazı Rusların vize alma şeklini gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle oligarkların değil. Daha seçici olmalıyız. Ancak tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.

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