Dünya AB, seyahat vizelerinde ek önlemlere onay verdi
AVRUPA

AB, seyahat vizelerinde ek önlemlere onay verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi, Vize Bilgi Sistemi'nde (VIS) güvenliği ve kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi. Mevcut durumda dijital formatta olan seyahat belgelerinde, biyografik veri sayfaları dijitalleştirilecek, parmak izi alma yaşı 12'den 6'ya indirilecek, fotoğrafların çözünürlük ve imaj kalitesi yükseltilecek.

Haber Merkezi AA
AB, seyahat vizelerinde ek önlemlere onay verdi
Arşiv

AB Dönem Başkanlığını yürüten Portekiz'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, VIS'te öngörülen düzenlemeye AB Konseyi onay verdi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul etmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu değişiklikler yürürlüğe girecek.

AB, değişen göç ve güvenlik sorunlarına bir karşılık olarak VIS'te reform yapmayı uygun gördü. Buna göre, özellikle kısa süreli seyahat vizelerinde güvenlik ve kontroller sıkılaştırılacak. VIS'te yapılacak reformla kısa ve uzun süreli vizeler ile AB ülkelerinde oturum izni olanların kontrolleri artırılacak. Bu zamana kadar kısa süreli vize talepleri için bilgi toplayan VIS, bunu serbest dolaşımda kullanılan tüm seyahat belgeleri için yapacak.

Sistemler bağlantılı olacak

VIS'in bundan böyle Schengen Bilgi Sistemi (SIS), Giriş ve Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) gibi diğer AB sistemleri ve veri tabanlarıyla bağlantılı hale getirilecek; Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve sığınmacılar ile göçmenlerin parmak izlerini saklayan Eurodac ile de bağlantılı olacak.

Parmak izi yaşı düşürüldü

Yapılacak diğer değişiklikler kapsamında, mevcut durumda dijital formatta olan seyahat belgelerinde, biyografik veri sayfaları dijitalleştirilecek, parmak izi alma yaşı 12'den 6'ya indirilecek, fotoğrafların çözünürlük ve imaj kalitesi yükseltilecek.

Portekiz İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin Schengen ülkelerine giriş yapan kişilerin kontrolünü daha da sıkılaştırmak için uzun zamandır bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak "Yeni kurallar, güvenlik tehdidi oluşturabilecek veya göçmenlerle ilgili kuralları ihlal edebilecek kişileri belirlemek için vize talepleri üzerinden kontrollerin daha iyi yapılmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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