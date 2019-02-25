Dünya AB, Venezuelaya askeri müdahale seçeneğine karşı çıktı
AVRUPA

AB, 'Venezuela'ya askeri müdahale' seçeneğine karşı çıktı

Avrupa Birliği, Venezuela'ya karşı askeri müdahaleden kaçınılması uyarısında bulundu. ABD'li siyasetçilerin sık sık ölüm ve darbe girişimleriyle tehdit ettiği Venezuela'da ise şiddetli çatışmalar büyüyor.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve Latin Amerika ülkelerini 'işgal' girişimine karşı sert uyarmıştı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve Latin Amerika ülkelerini 'işgal' girişimine karşı sert uyarmıştı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Venezeula'daki krizin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu hedefe şiddet yoluyla ulaşılamayacağını belirtti.

Kocijancic, "Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılmalı." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

  • ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
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