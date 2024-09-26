Abbas'tan İsrail işgalinin bitmesi Filistin devletinin tanınması ve BM'ye tam üyeliği için destek çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle bir araya geldi.