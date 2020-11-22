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Dünya ABD Açık Semalar Anlaşmasından çekildi
AMERİKA

ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi

ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibariyle çekildiğini açıkladı. ABD çekilme kararını 22 Mayıs'ta almıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Brown, açıklamasında, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir." ifadesini kullandı.

  • ABD Başkanı Trump, 22 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

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