Dünya ABD askeri Afgan bebeği kaybetti İki aylık Süheyl ortada yok
AMERİKA ASYA

ABD askeri Afgan bebeği kaybetti: İki aylık Süheyl ortada yok

Afganistan’da ABD Büyükelçiliği’nde 10 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza Ali’nin, Kabil Havalimanı’ndaki izdihamda ABD askerlerine teslim ettiği 2 aylık bebeği Süheyl ortadan kayboldu. Ne olduysa yarım saat içinde olduğunu söyleyen acılı baba, ABD’li askerlerin kayıtsızlığından şikayetçi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD askeri Afgan bebeği kaybetti: İki aylık Süheyl ortada yok
Aynı tarihlerde çitlerin üzerinden ABD’li askerlere uzatılırken görüntüleri yayınlanan kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edilmişti.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele almasının ardından yapılan tahliye çalışmaları sırasında dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine verilen 2 aylık bebek kayboldu. ABD Büyükelçiliği’nde 10 yıl boyunca güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza Ali, tahliyeler esnasında ülkeden ayrılmak için eşi ve 5 çocuğuyla Kabil Havaalanı’na gitti.

  • Çıkan kaosta çocuğunun ezilmesinden korkan Ali, 2 aylık Süheyl’i dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine teslim etti. Beş metre uzağındaki girişten geçerek bebeğine ulaşmayı planladığını söyleyen Ali, kalabalık dolayısıyla geçişin yarım saat sürdüğünü ve çitin diğer tarafına vardığında Süheyl’i bulamadığını söyledi.

Fakir Afganlar çocuklarını satıyor

Afganistan’da bazı aileler geçim sıkıntısı dolayısıyla çocuklarını satmaya başladı. Badgis vilayetinin merkez ilçesi Kale-i Nev’e 8 kilometre mesafedeki çadırlarda yaşayan aileler, bunlardan bazıları. Akşamları ateş yakarak ısınan ve çadırlarını aydınlatan aileler, içme suyunu çevredeki derelerden sağlıyor. Yiyecek ekmek bulamadıklarını belirten Afganlar, hem fakirlikten kurtulmak için hem de çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olabileceği ümidiyle çocuklarının satılmasını bekliyor.

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