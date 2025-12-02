Yeni Şafak
ABD, Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Bahreyn'e olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn'in "güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi" için 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği satışına onay verdiği belirtildi.


Olası satışın uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistem desteği gibi ögeleri kapsadığı kaydedildi.




