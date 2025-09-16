ABD'den Peru'ya F-16 uçaklarının olası satışına onay

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, satışın tahmini değerinin 3,42 milyar dolar olduğu belirtildi.

F-16 savaş uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına ilişkin gerekli bildirimin ABD Kongresi'ne iletildiği kaydedilen açıklamada, bu olası satış kapsamında başlıca yüklenici firmaların, hayalet savaş uçağı F-35'i de üreten Lockheed Martin, uçak motoru üreticisi General Electric Aerospace ve havacılık şirketi RTX Corporation'ın olacağı bildirildi.