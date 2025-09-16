Yeni Şafak
ABD'den Peru'ya F-16 uçaklarının olası satışına onay

Peru Hava Kuvvetlerinin ülke hava sahasını kontrol etme, sınırlarını savunma ve kara birliklerine destek amacıyla hassas hava-yer taarruz operasyonları yürütme kapasitesini artıracak.

ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Peru'ya F-16 savaş uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, satışın tahmini değerinin 3,42 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın Peru Hava Kuvvetlerinin ülke hava sahasını kontrol etme, sınırlarını savunma ve kara birliklerine destek amacıyla hassas hava-yer taarruz operasyonları yürütme kapasitesini artıracağı ifade edildi.

F-16 savaş uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına ilişkin gerekli bildirimin ABD Kongresi'ne iletildiği kaydedilen açıklamada, bu olası satış kapsamında başlıca yüklenici firmaların, hayalet savaş uçağı F-35'i de üreten Lockheed Martin, uçak motoru üreticisi General Electric Aerospace ve havacılık şirketi RTX Corporation'ın olacağı bildirildi.



