Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Polonya'da hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü

Polonya'da hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü

12:1229/08/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü.
F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü.

Polonya’da hava gösterisi provası sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu kazada hayatını kaybetti.

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü.

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kaza sırasında seyircilerden ya da bölgede bulunanlardan yaralanan olmadığı belirtilerek, “Olay yerinde derhal kurtarma çalışmaları başlatıldı” denildi.
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
“F-16 uçağının düşmesi sonucu bir Polonya ordusu pilotu hayatını kaybetti. Ülkesine her zaman özveri ve büyük cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı.

Görüntülerde uçağın gösteri sırasında ‘fıçı tonosu’ manevrası yaptığı, ardından yere çarparak alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin hasar gördüğü ve hafta sonu yapılması planlanan Radom Hava Gösterisi’nin iptal edildiği duyuruldu.



#Polonya
#F-16
#Radom
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memurun 2026 ve 2027 zam oranları belli oldu: En az 57 bin TL ödenecek