Burdur'da eğitim uçağı yangın tatbikatı sırasında gölden su alırken kaza kırıma uğradı

12:4325/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
DHA
Uçağın bulunduğu bölgeye ulaşan balıkçılar, Türk ve İspanyol 2 mürettebatı tekneye alıp, kıyıya çıkardı.
Burdur'un Bucak ilçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın gölden su alırken kaza kırıma uğramasının ardından kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, uçaktaki 2 personelin yardımına balıkçılar yetişti. Uçağın bulunduğu bölgeye ulaşan balıkçılar, Türk ve İspanyol 2 mürettebatı tekneye alıp, kıyıya çıkardı. Durumları iyi olan 2 mürettebat, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

VALİ BİLGİHAN: SU ALMAYA ÇALIŞIRKEN KALKIŞ YAPAMAMIŞTIR

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Burdur ili Karacaören Barajı bölgesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde yangın söndürme uçağı, su almaya çalışırken kalkış yapamamıştır. Uçaktaki bir Türk, bir İspanyol pilot bölgedeki balıkçı teknelerinin yardımıyla çıkarılmıştır. Herhangi bir can kaybı yoktur. Sağlıkları iyidir. Tedbir amaçlı hastaneye götürülmüşlerdir" dedi.

