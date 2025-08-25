Burdur'da eğitim uçağı yangın tatbikatı sırasında gölden su alırken kaza kırıma uğradı

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın gölden su alırken kaza kırıma uğramasının ardından kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, uçaktaki 2 personelin yardımına balıkçılar yetişti. Uçağın bulunduğu bölgeye ulaşan balıkçılar, Türk ve İspanyol 2 mürettebatı tekneye alıp, kıyıya çıkardı. Durumları iyi olan 2 mürettebat, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Burdur ili Karacaören Barajı bölgesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde yangın söndürme uçağı, su almaya çalışırken kalkış yapamamıştır. Uçaktaki bir Türk, bir İspanyol pilot bölgedeki balıkçı teknelerinin yardımıyla çıkarılmıştır. Herhangi bir can kaybı yoktur. Sağlıkları iyidir. Tedbir amaçlı hastaneye götürülmüşlerdir" dedi.